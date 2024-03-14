Губернатор ЯНАО Артюхов провел антитеррористическую комиссию

14 марта 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Артюхов обсудил безопасность региона накануне выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Накануне выборов президента губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел комиссию по вопросам безопасности в регионе. В формате ВКС участники заседания обсудили подготовку к охране предстоящего избирательного процесса и защищенности важных объектов инфраструктуры. «Безопасность на участках и прилегающей территории будут обеспечивать сотрудники ОМВД, Росгвардии, частных охранных организаций, казачество — всего почти три тысячи человек. На случай осложнения оперативной обстановки сформирован резерв», — доложил начальник УМВД РФ по ЯНАО Сергей Костенко. Обеспечивать сохранность избирательных участков в дни голосования также будут 220 арочных и 318 ручных металлодетекторов. Перед началом выборов каждый участок поступит под круглосуточную охрану сотрудников полиции. Совещание прошло в режиме ВКС 14 марта. На нем присутствовали главы силовых ведомств, замы губернатора и руководители департаментов, ответственных за безопасность, а также мэры муниципалитетов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Накануне выборов президента губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел комиссию по вопросам безопасности в регионе. В формате ВКС участники заседания обсудили подготовку к охране предстоящего избирательного процесса и защищенности важных объектов инфраструктуры. «Безопасность на участках и прилегающей территории будут обеспечивать сотрудники ОМВД, Росгвардии, частных охранных организаций, казачество — всего почти три тысячи человек. На случай осложнения оперативной обстановки сформирован резерв», — доложил начальник УМВД РФ по ЯНАО Сергей Костенко. Обеспечивать сохранность избирательных участков в дни голосования также будут 220 арочных и 318 ручных металлодетекторов. Перед началом выборов каждый участок поступит под круглосуточную охрану сотрудников полиции. Совещание прошло в режиме ВКС 14 марта. На нем присутствовали главы силовых ведомств, замы губернатора и руководители департаментов, ответственных за безопасность, а также мэры муниципалитетов.