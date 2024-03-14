Губернатор ЯНАО Артюхов провел антитеррористическую комиссию

Накануне выборов президента губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел комиссию по вопросам безопасности в регионе. В формате ВКС участники заседания обсудили подготовку к охране предстоящего избирательного процесса и защищенности важных объектов инфраструктуры.
«Безопасность на участках и прилегающей территории будут обеспечивать сотрудники ОМВД, Росгвардии, частных охранных организаций, казачество — всего почти три тысячи человек. На случай осложнения оперативной обстановки сформирован резерв», — доложил начальник УМВД РФ по ЯНАО Сергей Костенко.
Обеспечивать сохранность избирательных участков в дни голосования также будут 220 арочных и 318 ручных металлодетекторов. Перед началом выборов каждый участок поступит под круглосуточную охрану сотрудников полиции.
Совещание прошло в режиме ВКС 14 марта. На нем присутствовали главы силовых ведомств, замы губернатора и руководители департаментов, ответственных за безопасность, а также мэры муниципалитетов.
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