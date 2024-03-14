Губернатор ЯНАО Артюхов провел антитеррористическую комиссию

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Совещение с Патрушевым. Курган, артюхов дмитрий
Артюхов обсудил безопасность региона накануне выборов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Накануне выборов президента губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел комиссию по вопросам безопасности в регионе. В формате ВКС участники заседания обсудили подготовку к охране предстоящего избирательного процесса и защищенности важных объектов инфраструктуры.

«Безопасность на участках и прилегающей территории будут обеспечивать сотрудники ОМВД, Росгвардии, частных охранных организаций, казачество — всего почти три тысячи человек. На случай осложнения оперативной обстановки сформирован резерв», — доложил начальник УМВД РФ по ЯНАО Сергей Костенко.

Обеспечивать сохранность избирательных участков в дни голосования также будут 220 арочных и 318 ручных металлодетекторов. Перед началом выборов каждый участок поступит под круглосуточную охрану сотрудников полиции.

Совещание прошло в режиме ВКС 14 марта. На нем присутствовали главы силовых ведомств, замы губернатора и руководители департаментов, ответственных за безопасность, а также мэры муниципалитетов.

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Накануне выборов президента губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел комиссию по вопросам безопасности в регионе. В формате ВКС участники заседания обсудили подготовку к охране предстоящего избирательного процесса и защищенности важных объектов инфраструктуры. «Безопасность на участках и прилегающей территории будут обеспечивать сотрудники ОМВД, Росгвардии, частных охранных организаций, казачество — всего почти три тысячи человек. На случай осложнения оперативной обстановки сформирован резерв», — доложил начальник УМВД РФ по ЯНАО Сергей Костенко. Обеспечивать сохранность избирательных участков в дни голосования также будут 220 арочных и 318 ручных металлодетекторов. Перед началом выборов каждый участок поступит под круглосуточную охрану сотрудников полиции. Совещание прошло в режиме ВКС 14 марта. На нем присутствовали главы силовых ведомств, замы губернатора и руководители департаментов, ответственных за безопасность, а также мэры муниципалитетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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