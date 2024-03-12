В боях за Авдеевку погиб бывший вице-мэр Крылов из ХМАО. Фото

12 марта 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Дмитрия Крылова похоронят в Кургане Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бывший вице-мэр Югорска Дмитрий Крылов погиб на СВО. После перевода на пост управделами главы администрации он заключил контракт с Минобороны и возглавил штурмовой взвод. В мэрии Югорска URA.RU рассказали, что их коллега был смертельно ранен в боях за освобождение Авдеевки. «В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб наш земляк и коллега Дмитрий Александрович Крылов. В декабре 2023 года он принял добровольное решение встать на защиту Родины, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Не имея боевого опыта и армейской службы, посчитал своим долгом встать плечом к плечу в один ряд с нашими бойцами. В боях за освобождение Авдеевки 4 февраля гвардии лейтенант, командир штурмового взвода Крылов получил смертельное ранение», — прокомментировали в администрации. Крылов 15 лет проработал на муниципальной службе, прошел путь от простого специалиста до первого вице-мэра. Перед отправкой в зону СВО замещал должность управляющего делами. У Крылова остались трое сыновей. Его похоронят на родине — в Кургане. «Царствие небесное. Вечная память Дмитрию Александровичу. Хороший был человек. Навсегда останется в наших сердцах», — прокомментировал глава города Алексей Харлов. Ранее URA.RU писало, что в бою под Авдеевкой погиб другой чиновник из ХМАО — Сергей Гертер. Он работал в мэрии Лангепаса. Бывший первый зам главы Югорска Дмитрий Крылов погиб в боях за Авдеевку Фото: администрация Югорска Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший вице-мэр Югорска Дмитрий Крылов погиб на СВО. После перевода на пост управделами главы администрации он заключил контракт с Минобороны и возглавил штурмовой взвод. В мэрии Югорска URA.RU рассказали, что их коллега был смертельно ранен в боях за освобождение Авдеевки. «В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб наш земляк и коллега Дмитрий Александрович Крылов. В декабре 2023 года он принял добровольное решение встать на защиту Родины, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Не имея боевого опыта и армейской службы, посчитал своим долгом встать плечом к плечу в один ряд с нашими бойцами. В боях за освобождение Авдеевки 4 февраля гвардии лейтенант, командир штурмового взвода Крылов получил смертельное ранение», — прокомментировали в администрации. Крылов 15 лет проработал на муниципальной службе, прошел путь от простого специалиста до первого вице-мэра. Перед отправкой в зону СВО замещал должность управляющего делами. У Крылова остались трое сыновей. Его похоронят на родине — в Кургане. «Царствие небесное. Вечная память Дмитрию Александровичу. Хороший был человек. Навсегда останется в наших сердцах», — прокомментировал глава города Алексей Харлов. Ранее URA.RU писало, что в бою под Авдеевкой погиб другой чиновник из ХМАО — Сергей Гертер. Он работал в мэрии Лангепаса.