Бывший вице-мэр Югорска Дмитрий Крылов погиб на СВО. После перевода на пост управделами главы администрации он заключил контракт с Минобороны и возглавил штурмовой взвод. В мэрии Югорска URA.RU рассказали, что их коллега был смертельно ранен в боях за освобождение Авдеевки.
«В ходе выполнения задач специальной военной операции погиб наш земляк и коллега Дмитрий Александрович Крылов. В декабре 2023 года он принял добровольное решение встать на защиту Родины, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. Не имея боевого опыта и армейской службы, посчитал своим долгом встать плечом к плечу в один ряд с нашими бойцами. В боях за освобождение Авдеевки 4 февраля гвардии лейтенант, командир штурмового взвода Крылов получил смертельное ранение», — прокомментировали в администрации.
Крылов 15 лет проработал на муниципальной службе, прошел путь от простого специалиста до первого вице-мэра. Перед отправкой в зону СВО замещал должность управляющего делами. У Крылова остались трое сыновей. Его похоронят на родине — в Кургане. «Царствие небесное. Вечная память Дмитрию Александровичу. Хороший был человек. Навсегда останется в наших сердцах», — прокомментировал глава города Алексей Харлов.
Ранее URA.RU писало, что в бою под Авдеевкой погиб другой чиновник из ХМАО — Сергей Гертер. Он работал в мэрии Лангепаса.
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