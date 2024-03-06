Чиновник из ХМАО Гертер погиб в боях за Авдеевку

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Сергей участвовал в освобождении Авдеевки Фото:

Сотрудник мэрии Лангепаса (ХМАО) Сергей Гертер погиб в боях за Авдеевку в Донецкой народной республике. Об этом сообщает городская администрация на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«Коллектив администрации Лангепаса выражает самые искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги Сергея Гертера, исполнявшего служебный долг в ходе специальной военной операции. Мужество и героизм Сергея достойны огромного восхищения», — сообщает администрация Лангепаса.

Гертер заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Он участвовал в освобождении Авдеевки, бои за которую шли с февраля 2022 года. В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский отдал украинцам приказ оставить город. ВС РФ взяли город.

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Сотрудник мэрии Лангепаса (ХМАО) Сергей Гертер погиб в боях за Авдеевку в Донецкой народной республике. Об этом сообщает городская администрация на своей странице в соцсети «Вконтакте». «Коллектив администрации Лангепаса выражает самые искренние соболезнования родным и близким нашего коллеги Сергея Гертера, исполнявшего служебный долг в ходе специальной военной операции. Мужество и героизм Сергея достойны огромного восхищения», — сообщает администрация Лангепаса. Гертер заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции. Он участвовал в освобождении Авдеевки, бои за которую шли с февраля 2022 года. В ночь на 17 февраля 2024 года главком ВСУ Александр Сырский отдал украинцам приказ оставить город. ВС РФ взяли город.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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