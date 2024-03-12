Минобороны раскрыло подробности атаки ДРГ на российские регионы

Во время операции по зачистке украинских ДРГ были ликвидированы 234 военных. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Ранее группы пыталась прорваться в Белгородскую и Курскую области.
«Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП Bradley производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено», — сообщили в
В ведомстве рассказали, что в три часа утра по мск диверсанты попытались войти в Белгородскую область с трех направлений. Атака была отражена, ДРГ потеряла десятки человек и несколько единиц военной техники. Бои шли около населенных пунктов Сподарюшино, Одноробовка.
Спустя время, группа попыталась зайти в Курскую область. Около населенного пункта Теткино. Однако успеха она не имела. Все атаки были отражены, а диверсанты отброшены от границ России. Более подробная информация — в материале URA.RU.
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