Украинские ДРГ пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области: что известно

Старовойт подтвердил попытку прорыва диверсантов ВСУ в Курскую область

12 марта 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

Украинские диверсанты прорывались в Брянскую и Белгородскую область Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На границах Белгородской и Курской областей с Украиной произошла попытка прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Это привело к перестрелке. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, есть один пострадавший мирный житель. URA.RU подробно рассказывает об этом в своем материале. Курская область По информации telegram-канала WarGonzo, в Курской области произошла попытка прорыва украинской ДРГ через границу. Похожие инциденты также были зафиксированы на приграничной территории Белгородской области. Нападение развернулось в районе населенного пункта Теткино. Украинские диверсанты были обнаружены, после чего часть ДРГ была уничтожена, остальные бойцы были отброшены назад. Новость по теме Военкоры сообщили о попытке прорыва ДРГ в Белгородскую и Курскую области Первый бой в районе Теткино начался примерно в 8:00 утра. Диверсанты пытались прорваться через границу с трех сторон, однако российские пограничники открыли встречный огонь, и ДРГ была вынуждена отступить. В 9:37 по московскому времени telegram-канал WarGonzo сообщал, что отдельные стычки все еще продолжались в регионе. Среди гражданского населения были зафиксированы ранения. В районе Ворожбы, менее чем в 10 километрах от границы с Курской областью, было замечено стягивание украинской тяжелой техники для формирования колонн. В ответ на это российская артиллерия немедленно приступила к нанесению ударов по скоплениям живой силы и бронегруппам ВСУ, передали в telegram-канале. Комментарий Романа Старовойта По словам Старовойта, в Курской области было сбито 11 украинских БПЛА и на 11:17 по московскому времени продолжает действовать ракетная угроза. В настоящее время поселок Теткино Глушковского района подвергается обстрелу со стороны Украины. Имеется пострадавший местный житель, который получил легкое ранение, ему оказана необходимая помощь, заключил губернатор. Белгородская область По информации WarGonzo, на белгородском участке границы произошли активные боевые действия, в ходе которых вооруженные группы на пикапах, поддерживаемые минометным и артиллерийским огнем, попытались прорваться через пограничные рубежи. Российская аэроразведка также выявила несколько украинских танков, которые участвовали в огневой атаке. Позже стало известно, что диверсанты начали свое движение из населенного пункта Одноробовка Харьковской области примерно в 3:00 утра. Группа, состоящая из около 50 человек, направлялась к Белгородской области, однако была своевременно обнаружена средствами аэроразведки. В результате огневого воздействия со стороны наших вооруженных сил и пограничной службы, противник был вынужден отходить назад к своим исходным позициям, где подвергся удару дальнего поражения. На белгородском участке границы были подбиты не менее двух танков и БТР ВСУ. После российских артиллерийских ударов осталось только два украинских танка и БТР. Вертолеты ВС РФ сумели нанести удары по отступающим диверсантам. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что атаку диверсантов сопровождали дроны, которые были перехвачены ПВО. По его словам, подготовка атаки была раскрыта несколько дней назад. Нападение связано с информационной диверсией и попыткой продемонстрировать успех главы ГУР Украины Кирилла Буданова перед выборами в России. После начала атаки в сеть начали поступали видео о продвижении украинцев, которые не соответствовали действительности, заключил военкор. Фейки с Украины про успешный прорыв Украинское издание «УНИАН» сообщало, что ДРГ якобы установила контроль над приграничной Лозовой Рудкой в Белгородской области. Другие СМИ с Украины писали, что, по их данным, боевики «ЛСР» (признана террористической организацией в РФ), «РДК» (признана террористической организацией в РФ) и «Сибирского батальона» (признан террористической организацией в РФ) предприняли попытку прорвать границу в районе Теткино и также попытались перейти границу в Белгородской области. Российские СМИ информируют о том, что попытка украинских ДРГ прорваться в Белгородскую и Курскую области не увенчалась успехом, но продолжаются отдельные стычки. В социальных сетях появились несколько роликов. На одном из них слышна стрельба, утверждается, что видео снято в приграничной зоне. На другом ролике виден танк. Третье видео, судя по утверждениям украинских СМИ, показывает момент перехода границы участниками ДРГ. Однако подлинность этих записей не подтверждена. Представитель ГУР Украины Андрей Юсов сообщил, что «РДК», «ЛСР» и «Сибирский батальон», находящиеся на территории России, действуют автономно и могут совместно проводить операции. Какой-либо официальной информации по данным заявлениям пока не поступало. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Предыдущие попытки ДРГ Украины прорваться на территорию РФ 20 января 2024 года украинская диверсионно-разведывательная группировка попыталась проникнуть на территорию Брянской области, однако их атака была успешно отражена российскими пограничниками. Это была последняя на тот момент из серии попыток украинских ДРГ проникнуть на российскую территорию. Ранее 22 мая 2023 года ДРГ сумела проникнуть в Белгородскую область, что привело к введению контртеррористической операции (КТО) в регионе. 4 июня 2023 года российские военные силы и ФСБ вновь предотвратили попытку украинских группировок проникнуть на территорию области. Кроме того 16 августа 2023 года ДРГ прорывалась на территорию Брянской области, но их попытка была успешна предотвращена. 23 августа 2023 года российские пограничники с помощью артиллерийского удара остановили диверсантов, проникающих в Брянскую область. 4 сентября 2023 года группа ДРГ снова попыталась зайти на территорию области, но их атака была успешно пресечена. 1 октября 2023 года украинская ДРГ предприняла попытку проникнуть в Курскую область, но планы были раскрыты и предотвращены российскими силовыми структурами. Таким образом, к 20 января 2024 года украинские ДРГ сделали несколько попыток проникновения на территорию российских областей, однако все они были успешно отражены пограничными и силовыми структурами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На границах Белгородской и Курской областей с Украиной произошла попытка прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Это привело к перестрелке. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, есть один пострадавший мирный житель. URA.RU подробно рассказывает об этом в своем материале. По информации telegram-канала WarGonzo, в Курской области произошла попытка прорыва украинской ДРГ через границу. Похожие инциденты также были зафиксированы на приграничной территории Белгородской области. Нападение развернулось в районе населенного пункта Теткино. Украинские диверсанты были обнаружены, после чего часть ДРГ была уничтожена, остальные бойцы были отброшены назад. Первый бой в районе Теткино начался примерно в 8:00 утра. Диверсанты пытались прорваться через границу с трех сторон, однако российские пограничники открыли встречный огонь, и ДРГ была вынуждена отступить. В 9:37 по московскому времени telegram-канал WarGonzo сообщал, что отдельные стычки все еще продолжались в регионе. Среди гражданского населения были зафиксированы ранения. В районе Ворожбы, менее чем в 10 километрах от границы с Курской областью, было замечено стягивание украинской тяжелой техники для формирования колонн. В ответ на это российская артиллерия немедленно приступила к нанесению ударов по скоплениям живой силы и бронегруппам ВСУ, передали в telegram-канале. По словам Старовойта, в Курской области было сбито 11 украинских БПЛА и на 11:17 по московскому времени продолжает действовать ракетная угроза. В настоящее время поселок Теткино Глушковского района подвергается обстрелу со стороны Украины. Имеется пострадавший местный житель, который получил легкое ранение, ему оказана необходимая помощь, заключил губернатор. По информации WarGonzo, на белгородском участке границы произошли активные боевые действия, в ходе которых вооруженные группы на пикапах, поддерживаемые минометным и артиллерийским огнем, попытались прорваться через пограничные рубежи. Российская аэроразведка также выявила несколько украинских танков, которые участвовали в огневой атаке. Позже стало известно, что диверсанты начали свое движение из населенного пункта Одноробовка Харьковской области примерно в 3:00 утра. Группа, состоящая из около 50 человек, направлялась к Белгородской области, однако была своевременно обнаружена средствами аэроразведки. В результате огневого воздействия со стороны наших вооруженных сил и пограничной службы, противник был вынужден отходить назад к своим исходным позициям, где подвергся удару дальнего поражения. На белгородском участке границы были подбиты не менее двух танков и БТР ВСУ. После российских артиллерийских ударов осталось только два украинских танка и БТР. Вертолеты ВС РФ сумели нанести удары по отступающим диверсантам. Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что атаку диверсантов сопровождали дроны, которые были перехвачены ПВО. По его словам, подготовка атаки была раскрыта несколько дней назад. Нападение связано с информационной диверсией и попыткой продемонстрировать успех главы ГУР Украины Кирилла Буданова перед выборами в России. После начала атаки в сеть начали поступали видео о продвижении украинцев, которые не соответствовали действительности, заключил военкор. Украинское издание «УНИАН» сообщало, что ДРГ якобы установила контроль над приграничной Лозовой Рудкой в Белгородской области. Другие СМИ с Украины писали, что, по их данным, боевики «ЛСР» (признана террористической организацией в РФ), «РДК» (признана террористической организацией в РФ) и «Сибирского батальона» (признан террористической организацией в РФ) предприняли попытку прорвать границу в районе Теткино и также попытались перейти границу в Белгородской области. Российские СМИ информируют о том, что попытка украинских ДРГ прорваться в Белгородскую и Курскую области не увенчалась успехом, но продолжаются отдельные стычки. В социальных сетях появились несколько роликов. На одном из них слышна стрельба, утверждается, что видео снято в приграничной зоне. На другом ролике виден танк. Третье видео, судя по утверждениям украинских СМИ, показывает момент перехода границы участниками ДРГ. Однако подлинность этих записей не подтверждена. Представитель ГУР Украины Андрей Юсов сообщил, что «РДК», «ЛСР» и «Сибирский батальон», находящиеся на территории России, действуют автономно и могут совместно проводить операции. Какой-либо официальной информации по данным заявлениям пока не поступало. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. 20 января 2024 года украинская диверсионно-разведывательная группировка попыталась проникнуть на территорию Брянской области, однако их атака была успешно отражена российскими пограничниками. Это была последняя на тот момент из серии попыток украинских ДРГ проникнуть на российскую территорию. Ранее 22 мая 2023 года ДРГ сумела проникнуть в Белгородскую область, что привело к введению контртеррористической операции (КТО) в регионе. 4 июня 2023 года российские военные силы и ФСБ вновь предотвратили попытку украинских группировок проникнуть на территорию области. Кроме того 16 августа 2023 года ДРГ прорывалась на территорию Брянской области, но их попытка была успешна предотвращена. 23 августа 2023 года российские пограничники с помощью артиллерийского удара остановили диверсантов, проникающих в Брянскую область. 4 сентября 2023 года группа ДРГ снова попыталась зайти на территорию области, но их атака была успешно пресечена. 1 октября 2023 года украинская ДРГ предприняла попытку проникнуть в Курскую область, но планы были раскрыты и предотвращены российскими силовыми структурами. Таким образом, к 20 января 2024 года украинские ДРГ сделали несколько попыток проникновения на территорию российских областей, однако все они были успешно отражены пограничными и силовыми структурами.