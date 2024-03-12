12 марта 2024

Пушилин раскрыл число пострадавших при обстреле ДНР

Пушилин: при обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей
© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение результатов после подсчета голосов на референдуме о вхождении ЛДНР, Запорожья, Херсона в состав РФ. Донецк, референдум, пушилин
При обстреле ВСУ пострадали шесть жителей ДНР, заявил Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей, всем пострадавшим оказывается соответствующая помощь. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сегодня в результате агрессии Вооруженных формирований Украины пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА», — написал Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, всем пострадавшим в Донецке и Горловке оказывается медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Пушилин считает, что обстрелы мирных городов становятся все дороже для Киева, поскольку, например, ракета HIMARS стоит порядка более 1 млн долларов. Однако ВСУ не прекращают попытки атак, передает RT.

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При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей, всем пострадавшим оказывается соответствующая помощь. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Сегодня в результате агрессии Вооруженных формирований Украины пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА», — написал Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, всем пострадавшим в Донецке и Горловке оказывается медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пушилин считает, что обстрелы мирных городов становятся все дороже для Киева, поскольку, например, ракета HIMARS стоит порядка более 1 млн долларов. Однако ВСУ не прекращают попытки атак, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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