Пушилин раскрыл число пострадавших при обстреле ДНР

Пушилин: при обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей

13 марта 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

При обстреле ВСУ пострадали шесть жителей ДНР, заявил Денис Пушилин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей, всем пострадавшим оказывается соответствующая помощь. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Сегодня в результате агрессии Вооруженных формирований Украины пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА», — написал Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, всем пострадавшим в Донецке и Горловке оказывается медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пушилин считает, что обстрелы мирных городов становятся все дороже для Киева, поскольку, например, ракета HIMARS стоит порядка более 1 млн долларов. Однако ВСУ не прекращают попытки атак, передает RT.

При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей, всем пострадавшим оказывается соответствующая помощь. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Сегодня в результате агрессии Вооруженных формирований Украины пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА», — написал Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, всем пострадавшим в Донецке и Горловке оказывается медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пушилин считает, что обстрелы мирных городов становятся все дороже для Киева, поскольку, например, ракета HIMARS стоит порядка более 1 млн долларов. Однако ВСУ не прекращают попытки атак, передает RT.