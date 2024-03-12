Пушилин раскрыл число пострадавших при обстреле ДНР

При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей, всем пострадавшим оказывается соответствующая помощь. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Сегодня в результате агрессии Вооруженных формирований Украины пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА», — написал Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, всем пострадавшим в Донецке и Горловке оказывается медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Пушилин считает, что обстрелы мирных городов становятся все дороже для Киева, поскольку, например, ракета HIMARS стоит порядка более 1 млн долларов. Однако ВСУ не прекращают попытки атак, передает RT.
При обстреле ДНР пострадали шесть мирных жителей, всем пострадавшим оказывается соответствующая помощь. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. «Сегодня в результате агрессии Вооруженных формирований Украины пострадали шесть мирных жителей, из них четверо вследствие сбросов боеприпаса с БПЛА», — написал Пушилин в своем telegram-канале. По его словам, всем пострадавшим в Донецке и Горловке оказывается медицинская помощь, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Пушилин считает, что обстрелы мирных городов становятся все дороже для Киева, поскольку, например, ракета HIMARS стоит порядка более 1 млн долларов. Однако ВСУ не прекращают попытки атак, передает RT.