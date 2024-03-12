Пермяку после суда бесплатно выдали устройство для мониторинга сахара в крови

13 марта 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Пермяку с диабетом выдали устройство после обращения в суд Фото: Анна Майорова © URA.RU Судебные приставы помогли пермскому пациенту с сахарным диабетом бесплатно получить устройство для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Ранее мужчине приходилось покупать сенсоры за свой счет, зачастую в кредит, сообщили в пресс-службе федеральной службы судебных приставов. «Под контролем судебных приставов Пермского края пациенту с сахарным диабетом бесплатно выдали сенсоры для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Решать этот вопрос пришлось в суде», — сообщили в telegram-канале ФССП России. Уточняется, что после обращения в поликлинику пермяк получил заключение, которое подтверждает нуждаемость в непрерывном мониторинге уровня сахара в крови. Ранее ему приходилось самостоятельно покупать устройства, зачастую брать их в кредит. До обращения в суд в региональном минздраве пациенту отказали в бесплатном получении сенсоров, так как они не входят в перечень медицинских изделий, предоставляемых за счет бюджетных средств.

Судебные приставы помогли пермскому пациенту с сахарным диабетом бесплатно получить устройство для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Ранее мужчине приходилось покупать сенсоры за свой счет, зачастую в кредит, сообщили в пресс-службе федеральной службы судебных приставов. «Под контролем судебных приставов Пермского края пациенту с сахарным диабетом бесплатно выдали сенсоры для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Решать этот вопрос пришлось в суде», — сообщили в telegram-канале ФССП России. Уточняется, что после обращения в поликлинику пермяк получил заключение, которое подтверждает нуждаемость в непрерывном мониторинге уровня сахара в крови. Ранее ему приходилось самостоятельно покупать устройства, зачастую брать их в кредит. До обращения в суд в региональном минздраве пациенту отказали в бесплатном получении сенсоров, так как они не входят в перечень медицинских изделий, предоставляемых за счет бюджетных средств.