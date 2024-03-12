12 марта 2024

Пермяку после суда бесплатно выдали устройство для мониторинга сахара в крови

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пульсоксиметр. Екатеринбург, сердце, пульс, диабет, covid19, коронавирус, covid, ковид, пульсоксиметр, сатурация
Пермяку с диабетом выдали устройство после обращения в суд Фото:

Судебные приставы помогли пермскому пациенту с сахарным диабетом бесплатно получить устройство для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Ранее мужчине приходилось покупать сенсоры за свой счет, зачастую в кредит, сообщили в пресс-службе федеральной службы судебных приставов.

«Под контролем судебных приставов Пермского края пациенту с сахарным диабетом бесплатно выдали сенсоры для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Решать этот вопрос пришлось в суде», — сообщили в telegram-канале ФССП России.

Уточняется, что после обращения в поликлинику пермяк получил заключение, которое подтверждает нуждаемость в непрерывном мониторинге уровня сахара в крови. Ранее ему приходилось самостоятельно покупать устройства, зачастую брать их в кредит. До обращения в суд в региональном минздраве пациенту отказали в бесплатном получении сенсоров, так как они не входят в перечень медицинских изделий, предоставляемых за счет бюджетных средств.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Судебные приставы помогли пермскому пациенту с сахарным диабетом бесплатно получить устройство для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Ранее мужчине приходилось покупать сенсоры за свой счет, зачастую в кредит, сообщили в пресс-службе федеральной службы судебных приставов. «Под контролем судебных приставов Пермского края пациенту с сахарным диабетом бесплатно выдали сенсоры для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Решать этот вопрос пришлось в суде», — сообщили в telegram-канале ФССП России. Уточняется, что после обращения в поликлинику пермяк получил заключение, которое подтверждает нуждаемость в непрерывном мониторинге уровня сахара в крови. Ранее ему приходилось самостоятельно покупать устройства, зачастую брать их в кредит. До обращения в суд в региональном минздраве пациенту отказали в бесплатном получении сенсоров, так как они не входят в перечень медицинских изделий, предоставляемых за счет бюджетных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...