Пермяку после суда бесплатно выдали устройство для мониторинга сахара в крови

Судебные приставы помогли пермскому пациенту с сахарным диабетом бесплатно получить устройство для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Ранее мужчине приходилось покупать сенсоры за свой счет, зачастую в кредит, сообщили в пресс-службе федеральной службы судебных приставов.
«Под контролем судебных приставов Пермского края пациенту с сахарным диабетом бесплатно выдали сенсоры для непрерывного мониторинга уровня сахара в крови. Решать этот вопрос пришлось в суде», — сообщили в telegram-канале ФССП России.
Уточняется, что после обращения в поликлинику пермяк получил заключение, которое подтверждает нуждаемость в непрерывном мониторинге уровня сахара в крови. Ранее ему приходилось самостоятельно покупать устройства, зачастую брать их в кредит. До обращения в суд в региональном минздраве пациенту отказали в бесплатном получении сенсоров, так как они не входят в перечень медицинских изделий, предоставляемых за счет бюджетных средств.
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