Путин: Россия готова к ядерной войне

Россия готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью РИА новости и телеканалу «Россия 1».
«С военно-технической точки РФ готова к ядерной войне. Но не думает, что все относятся так к лобовым проблемам», — сказал Путин журналисту Дмитрию Киселеву. По его словам, ситуация развивается не так прямолинейно.
В послании Путина Федеральному собранию 29 февраля западные СМИ усмотрели в речи президента сигнал. Например, по версии агентства Reuters Путин заявил западным странам, что они рискуют спровоцировать ядерную войну, если отправят свои войска на Украину.
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