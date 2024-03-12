12 марта 2024

Путин: Россия готова к ядерной войне

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Владимир Путин считает, что ситуация в мире не приведет к войне Фото:

Россия готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью РИА новости и телеканалу «Россия 1».

«С военно-технической точки РФ готова к ядерной войне. Но не думает, что все относятся так к лобовым проблемам», — сказал Путин журналисту Дмитрию Киселеву. По его словам, ситуация развивается не так прямолинейно.

В послании Путина Федеральному собранию 29 февраля западные СМИ усмотрели в речи президента сигнал. Например, по версии агентства Reuters Путин заявил западным странам, что они рискуют спровоцировать ядерную войну, если отправят свои войска на Украину.

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Россия готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью РИА новости и телеканалу «Россия 1». «С военно-технической точки РФ готова к ядерной войне. Но не думает, что все относятся так к лобовым проблемам», — сказал Путин журналисту Дмитрию Киселеву. По его словам, ситуация развивается не так прямолинейно. В послании Путина Федеральному собранию 29 февраля западные СМИ усмотрели в речи президента сигнал. Например, по версии агентства Reuters Путин заявил западным странам, что они рискуют спровоцировать ядерную войну, если отправят свои войска на Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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