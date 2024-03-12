Путин: Россия готова к ядерной войне

13 марта 2024 в 07:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин считает, что ситуация в мире не приведет к войне Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью РИА новости и телеканалу «Россия 1». «С военно-технической точки РФ готова к ядерной войне. Но не думает, что все относятся так к лобовым проблемам», — сказал Путин журналисту Дмитрию Киселеву. По его словам, ситуация развивается не так прямолинейно. В послании Путина Федеральному собранию 29 февраля западные СМИ усмотрели в речи президента сигнал. Например, по версии агентства Reuters Путин заявил западным странам, что они рискуют спровоцировать ядерную войну, если отправят свои войска на Украину.

Россия готова к ядерной войне с военно-технической точки зрения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью РИА новости и телеканалу «Россия 1». «С военно-технической точки РФ готова к ядерной войне. Но не думает, что все относятся так к лобовым проблемам», — сказал Путин журналисту Дмитрию Киселеву. По его словам, ситуация развивается не так прямолинейно. В послании Путина Федеральному собранию 29 февраля западные СМИ усмотрели в речи президента сигнал. Например, по версии агентства Reuters Путин заявил западным странам, что они рискуют спровоцировать ядерную войну, если отправят свои войска на Украину.