В Тюмени водитель внедорожника погиб, слетев по лестнице на набережную Туры. Фото

13 марта 2024 в 08:13 Размер текста - 17 +

Водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени 13 марта на спуске на набережную Туры в районе Масловского взвоза жители обнаружили внедорожник Changan с погибшим водителем внутри. По информации областного Управления ГИБДД, автомобиль проскочил два лестничных пролета и перевернулся. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня ночью или рано утром на спуске на набережную. Здесь, проскочив два лестничных пролета опрокинулся автомобиль Changan. Погиб 26-летний водитель», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, автомобиль на большой скорости ехал по улице Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие и вылетел на лестницу, ведущую на набережную. Разбитое авто и водителя обнаружил утром мужчина во время прогулки с собакой. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП. Автомобиль с погибшим водителем обнаружили рано утром 13 марта на спуске на набережную Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области, https://t.me/gibdd72/12399

В Тюмени 13 марта на спуске на набережную Туры в районе Масловского взвоза жители обнаружили внедорожник Changan с погибшим водителем внутри. По информации областного Управления ГИБДД, автомобиль проскочил два лестничных пролета и перевернулся. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня ночью или рано утром на спуске на набережную. Здесь, проскочив два лестничных пролета опрокинулся автомобиль Changan. Погиб 26-летний водитель», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, автомобиль на большой скорости ехал по улице Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие и вылетел на лестницу, ведущую на набережную. Разбитое авто и водителя обнаружил утром мужчина во время прогулки с собакой. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.