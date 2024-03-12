12 марта 2024

В Тюмени водитель внедорожника погиб, слетев по лестнице на набережную Туры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, проверка, спасатели мчс, дтп, огонь, авария
Водитель ехал на большой скорости и не справился с управлением Фото:

В Тюмени 13 марта на спуске на набережную Туры в районе Масловского взвоза жители обнаружили внедорожник Changan с погибшим водителем внутри. По информации областного Управления ГИБДД, автомобиль проскочил два лестничных пролета и перевернулся.

«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня ночью или рано утром на спуске на набережную. Здесь, проскочив два лестничных пролета опрокинулся автомобиль Changan. Погиб 26-летний водитель», — сообщается в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, автомобиль на большой скорости ехал по улице Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие и вылетел на лестницу, ведущую на набережную. Разбитое авто и водителя обнаружил утром мужчина во время прогулки с собакой. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

Автомобиль с погибшим водителем обнаружили рано утром 13 марта на спуске на набережную
Автомобиль с погибшим водителем обнаружили рано утром 13 марта на спуске на набережную

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В Тюмени 13 марта на спуске на набережную Туры в районе Масловского взвоза жители обнаружили внедорожник Changan с погибшим водителем внутри. По информации областного Управления ГИБДД, автомобиль проскочил два лестничных пролета и перевернулся. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня ночью или рано утром на спуске на набережную. Здесь, проскочив два лестничных пролета опрокинулся автомобиль Changan. Погиб 26-летний водитель», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, автомобиль на большой скорости ехал по улице Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие и вылетел на лестницу, ведущую на набережную. Разбитое авто и водителя обнаружил утром мужчина во время прогулки с собакой. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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