В Тюмени 13 марта на спуске на набережную Туры в районе Масловского взвоза жители обнаружили внедорожник Changan с погибшим водителем внутри. По информации областного Управления ГИБДД, автомобиль проскочил два лестничных пролета и перевернулся.
«Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня ночью или рано утром на спуске на набережную. Здесь, проскочив два лестничных пролета опрокинулся автомобиль Changan. Погиб 26-летний водитель», — сообщается в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, автомобиль на большой скорости ехал по улице Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие и вылетел на лестницу, ведущую на набережную. Разбитое авто и водителя обнаружил утром мужчина во время прогулки с собакой. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.
Автомобиль с погибшим водителем обнаружили рано утром 13 марта на спуске на набережную
Telegram-канал ГИБДД по Тюменской области, https://t.me/gibdd72/12399
В Тюмени 13 марта на спуске на набережную Туры в районе Масловского взвоза жители обнаружили внедорожник Changan с погибшим водителем внутри. По информации областного Управления ГИБДД, автомобиль проскочил два лестничных пролета и перевернулся. «Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, случившегося сегодня ночью или рано утром на спуске на набережную. Здесь, проскочив два лестничных пролета опрокинулся автомобиль Changan. Погиб 26-летний водитель», — сообщается в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, автомобиль на большой скорости ехал по улице Водопроводной в сторону улицы 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, врезался в препятствие и вылетел на лестницу, ведущую на набережную. Разбитое авто и водителя обнаружил утром мужчина во время прогулки с собакой. В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.