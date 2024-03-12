В ЯНАО прошла совместная операция ФСБ и ОМОН

В ЯНАО прошла спецоперация с участием ФСБ, ОМОН и сотрудников полиции Ноябрьска. Силовики провели задержание 12 незаконных мигрантов в пассажирском поезде «Казань — Новый Уренгой». Задержанные находились на территории округа, не имея соответствующих разрешений.
«В рамках проходящего на территории обслуживания УТ МВД России по УрФО оперативно-профилактического мероприятия „Мигрант“, выявили сразу 12 граждан Таджикистана, мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, которые нарушили требования Постановления Правительства РФ от 4 июля 1992 г. N 470 „Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан“», — указано в сообщении транспортной полиции УрФО.
Нарушителям отказали в дальнейшем поезде — всех мужчин высадили из поезда на станции Ноябрьск, после чего доставили в линейный отдел полиции. Всех задержанных привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 2 тысяч рублей.
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