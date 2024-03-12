12 марта 2024

В ЯНАО прошла совместная операция ФСБ и ОМОН

В ЯНАО незаконных мигрантов задержали при помощи ФСБ и ОМОН
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по делу юриста-блогера Василия Федоровича. Екатеринбург, маски-шоу, полиция, омон
Полиция в ЯНАО провела операцию с участием ФСБ и ОМОН Фото:

В ЯНАО прошла спецоперация с участием ФСБ, ОМОН и сотрудников полиции Ноябрьска. Силовики провели задержание 12 незаконных мигрантов в пассажирском поезде «Казань — Новый Уренгой». Задержанные находились на территории округа, не имея соответствующих разрешений.

«В рамках проходящего на территории обслуживания УТ МВД России по УрФО оперативно-профилактического мероприятия „Мигрант“, выявили сразу 12 граждан Таджикистана, мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, которые нарушили требования Постановления Правительства РФ от 4 июля 1992 г. N 470 „Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан“», — указано в сообщении транспортной полиции УрФО.

Нарушителям отказали в дальнейшем поезде — всех мужчин высадили из поезда на станции Ноябрьск, после чего доставили в линейный отдел полиции. Всех задержанных привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 2 тысяч рублей.

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ЯНАО прошла спецоперация с участием ФСБ, ОМОН и сотрудников полиции Ноябрьска. Силовики провели задержание 12 незаконных мигрантов в пассажирском поезде «Казань — Новый Уренгой». Задержанные находились на территории округа, не имея соответствующих разрешений. «В рамках проходящего на территории обслуживания УТ МВД России по УрФО оперативно-профилактического мероприятия „Мигрант“, выявили сразу 12 граждан Таджикистана, мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, которые нарушили требования Постановления Правительства РФ от 4 июля 1992 г. N 470 „Об утверждении Перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных граждан“», — указано в сообщении транспортной полиции УрФО. Нарушителям отказали в дальнейшем поезде — всех мужчин высадили из поезда на станции Ноябрьск, после чего доставили в линейный отдел полиции. Всех задержанных привлекли к административной ответственности и обязали выплатить штраф в размере 2 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...