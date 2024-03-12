12 марта 2024

В Перми пациенты больницы пожаловались на укусы клопов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Насекомые покусали пермяков, проходящих лечение в больнице Фото:

В Перми пациенты ГБУЗ ПК «Больница имени Архангела Михаила и всех Небесных Сил» были покусаны клопами. Фотографии из стационара пермяки опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДП, новости».

«Клопы, как говорят, существа живучие. И кусачие. Хотя, казалось бы, какие зубы у такой крохи, которая на ногте мизинца поместится. Всем семейством. Но вот, поди ж ты. Пациентов кардиологии ГБУЗ ПК „Городская больница Архангела Михаила и всех Небесных Сил“, намедни загрызли», — написал пациент стационара.

В комментариях к посту пользователи ужаснулись не только наличию клопов в лечебном учреждении, но и состоянию стационара. Горожане предположили, что последний раз ремонт в больнице делали в 70-х годах. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

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В Перми пациенты ГБУЗ ПК «Больница имени Архангела Михаила и всех Небесных Сил» были покусаны клопами. Фотографии из стационара пермяки опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДП, новости». «Клопы, как говорят, существа живучие. И кусачие. Хотя, казалось бы, какие зубы у такой крохи, которая на ногте мизинца поместится. Всем семейством. Но вот, поди ж ты. Пациентов кардиологии ГБУЗ ПК „Городская больница Архангела Михаила и всех Небесных Сил“, намедни загрызли», — написал пациент стационара. В комментариях к посту пользователи ужаснулись не только наличию клопов в лечебном учреждении, но и состоянию стационара. Горожане предположили, что последний раз ремонт в больнице делали в 70-х годах. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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