В Перми пациенты ГБУЗ ПК «Больница имени Архангела Михаила и всех Небесных Сил» были покусаны клопами. Фотографии из стационара пермяки опубликовали в telegram-канале «Пермь ЧП и ДП, новости».
«Клопы, как говорят, существа живучие. И кусачие. Хотя, казалось бы, какие зубы у такой крохи, которая на ногте мизинца поместится. Всем семейством. Но вот, поди ж ты. Пациентов кардиологии ГБУЗ ПК „Городская больница Архангела Михаила и всех Небесных Сил“, намедни загрызли», — написал пациент стационара.
В комментариях к посту пользователи ужаснулись не только наличию клопов в лечебном учреждении, но и состоянию стационара. Горожане предположили, что последний раз ремонт в больнице делали в 70-х годах. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.
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