Курганские чиновники скинулись на беговые дорожки для пенсионеров

Курганский центр для пенсионеров закупил беговые дорожки

13 марта 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

На сертификат в 100 тысяч рублей в «Спутник» закупили две беговые дорожки (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тренажерный зал геронтологического центра в городе Шадринске в Курганской области пополнился двумя беговыми дорожками, которые были куплены на деньги от чиновников из регионального правительства. Об этом сообщил telegram-канал правительства Курганской области. «На днях тренажерный зал геронтологического центра „Спутник“ (г. Шадринск) пополнился новым оборудованием — там установили две электронные беговые дорожки для занятий спортом, которые приобрели на сертификат в 100 тысяч рублей, полученный от сотрудников правительства области», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». Также правительство сообщило, что сертификаты по 100 тысяч рублей получили 20 соцучреждений региона в рамках специальной акции, организованной к Новому году. Правительство пишет, что на сертификаты учреждения покупают оборудование для творчества, спорта и развития проживающих. Кроме того, по информации telegram-канала, жителям «Спутника» полюбились новые дорожки. По данным правительства, пожилые люди занимаются на них часто, тем создавая себе хорошее настроение. Правительство отметило, что обновлен и корпус центра, а проживание в нем сравнило с санаторием. Корпус, по информации ведомства, был построен в рамках нацпроекта «Демография», а затрачено на стройку порядка 325 млн рублей. Также около 9 млн было выделено на дооснащение корпуса. Работы, по данным правительства, заняли два года. Ранее URA.RU писало, что для пожилых курганцев открылось новое учреждение. В открытии нового корпуса центра приняла участие Зампред правительства РФ Голикова в онлайн-формате. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тренажерный зал геронтологического центра в городе Шадринске в Курганской области пополнился двумя беговыми дорожками, которые были куплены на деньги от чиновников из регионального правительства. Об этом сообщил telegram-канал правительства Курганской области. «На днях тренажерный зал геронтологического центра „Спутник“ (г. Шадринск) пополнился новым оборудованием — там установили две электронные беговые дорожки для занятий спортом, которые приобрели на сертификат в 100 тысяч рублей, полученный от сотрудников правительства области», — указано в telegram-канале «Курганская область официально». Также правительство сообщило, что сертификаты по 100 тысяч рублей получили 20 соцучреждений региона в рамках специальной акции, организованной к Новому году. Правительство пишет, что на сертификаты учреждения покупают оборудование для творчества, спорта и развития проживающих. Кроме того, по информации telegram-канала, жителям «Спутника» полюбились новые дорожки. По данным правительства, пожилые люди занимаются на них часто, тем создавая себе хорошее настроение. Правительство отметило, что обновлен и корпус центра, а проживание в нем сравнило с санаторием. Корпус, по информации ведомства, был построен в рамках нацпроекта «Демография», а затрачено на стройку порядка 325 млн рублей. Также около 9 млн было выделено на дооснащение корпуса. Работы, по данным правительства, заняли два года. Ранее URA.RU писало, что для пожилых курганцев открылось новое учреждение. В открытии нового корпуса центра приняла участие Зампред правительства РФ Голикова в онлайн-формате.