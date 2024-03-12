В Екатеринбурге массово испортили билборды со Слуцким, оставив след Даванкова. Фото

13 марта 2024 в 12:48 Размер текста - 17 +

Всего неизвестные испортили порядка 50 баннеров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге в ночь на 13 марта неизвестные испортили десятки билбордов кандидата в президенты от ЛДПР Леонида Слуцкого. В это же время в городе появилась массовая расклейка рекламы с другим претендентом на пост — Владиславом Даванковым («Новые люди»). Фотографиями с URA.RU поделились читатели из разных районов города. «Практически одномоментно пропало около 50 баннеров с изображением Слуцкого», — рассказал корреспонденту знакомый с ситуацией источник. По его данным, агитацию за Даванкова разместили примерно в 200 точках — в основном на остановках общественного транспорта. Рассуждая о возможных организаторах, собеседник отметил, что порча билбодров может быть выгодна не только штабам оппонентов Слуцкого, но и организаторам выборов в Свердловской области. «Многие заинтересованы в том, чтобы подогреть интерес к кампании и поднять тем самым явку», — обратил внимание источник. По его данным, к акции могут быть причастны представители авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», специализирующейся на такого рода услугах. Координатор реготделения ЛДПР Александр Каптюг подтвердил URA.RU информацию об испорченных баннерах. «Сейчас выясняем их точное число, а затем будем делать выводы и заявления. Это нужно быть очень наглыми людьми, чтобы срывать агитацию кандидата в президенты», — отметил он. Глава свердловского отделения партии «Новые люди» Рант Агаджян на звонок не ответил. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец, действующий президент страны Владимир Путин. Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в ночь на 13 марта неизвестные испортили десятки билбордов кандидата в президенты от ЛДПР Леонида Слуцкого. В это же время в городе появилась массовая расклейка рекламы с другим претендентом на пост — Владиславом Даванковым («Новые люди»). Фотографиями с URA.RU поделились читатели из разных районов города. «Практически одномоментно пропало около 50 баннеров с изображением Слуцкого», — рассказал корреспонденту знакомый с ситуацией источник. По его данным, агитацию за Даванкова разместили примерно в 200 точках — в основном на остановках общественного транспорта. Рассуждая о возможных организаторах, собеседник отметил, что порча билбодров может быть выгодна не только штабам оппонентов Слуцкого, но и организаторам выборов в Свердловской области. «Многие заинтересованы в том, чтобы подогреть интерес к кампании и поднять тем самым явку», — обратил внимание источник. По его данным, к акции могут быть причастны представители авторитетной бизнес-группы «Четырехсотые», специализирующейся на такого рода услугах. Координатор реготделения ЛДПР Александр Каптюг подтвердил URA.RU информацию об испорченных баннерах. «Сейчас выясняем их точное число, а затем будем делать выводы и заявления. Это нужно быть очень наглыми людьми, чтобы срывать агитацию кандидата в президенты», — отметил он. Глава свердловского отделения партии «Новые люди» Рант Агаджян на звонок не ответил. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата. Это Леонид Слуцкий от ЛДПР, Владислав Даванков от партии «Новые люди», Николай Харитонов от КПРФ и самовыдвиженец, действующий президент страны Владимир Путин.