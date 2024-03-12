Подозреваемый в поножовщине уралец угнал полицейский авто в момент задержания

13 марта 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Мужчина попал в ДТП на машине полиции Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Костино (Свердловская область) 12 марта мужчина, подозреваемый в поножовщине, угнал автомобиль у полицейских, которые приехали его задерживать. Об этом рассказал информированный источник. «Два опера приехали на „Ниве“ в село Костино с целью доставить подозреваемого в причинении ножевого ранения в МО МВД России „Алапаевский“. Когда сыщики отлучились из салона машины, оставив зачем-то ключ в замке зажигания, шустрый жулик воспользовался шансом, пересел за руль и уехал в неизвестном направлении», — пишет telegram-канал «Уральский Городовой» со ссылкой на источник. В конце концов возле села Нижняя Синячиха мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Дальнейшая судьба свердловчанина не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу полиции Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.

В селе Костино (Свердловская область) 12 марта мужчина, подозреваемый в поножовщине, угнал автомобиль у полицейских, которые приехали его задерживать. Об этом рассказал информированный источник. «Два опера приехали на „Ниве“ в село Костино с целью доставить подозреваемого в причинении ножевого ранения в МО МВД России „Алапаевский“. Когда сыщики отлучились из салона машины, оставив зачем-то ключ в замке зажигания, шустрый жулик воспользовался шансом, пересел за руль и уехал в неизвестном направлении», — пишет telegram-канал «Уральский Городовой» со ссылкой на источник. В конце концов возле села Нижняя Синячиха мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Дальнейшая судьба свердловчанина не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу полиции Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.