12 марта 2024

Подозреваемый в поножовщине уралец угнал полицейский авто в момент задержания

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция и ДПС. Тюмень, машина дпс, автомобиль дпс, полиция, дпс, машины дпс
Мужчина попал в ДТП на машине полиции Фото:

В селе Костино (Свердловская область) 12 марта мужчина, подозреваемый в поножовщине, угнал автомобиль у полицейских, которые приехали его задерживать. Об этом рассказал информированный источник.

«Два опера приехали на „Ниве“ в село Костино с целью доставить подозреваемого в причинении ножевого ранения в МО МВД России „Алапаевский“. Когда сыщики отлучились из салона машины, оставив зачем-то ключ в замке зажигания, шустрый жулик воспользовался шансом, пересел за руль и уехал в неизвестном направлении», — пишет telegram-канал «Уральский Городовой» со ссылкой на источник.

В конце концов возле села Нижняя Синячиха мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Дальнейшая судьба свердловчанина не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу полиции Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.

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В селе Костино (Свердловская область) 12 марта мужчина, подозреваемый в поножовщине, угнал автомобиль у полицейских, которые приехали его задерживать. Об этом рассказал информированный источник. «Два опера приехали на „Ниве“ в село Костино с целью доставить подозреваемого в причинении ножевого ранения в МО МВД России „Алапаевский“. Когда сыщики отлучились из салона машины, оставив зачем-то ключ в замке зажигания, шустрый жулик воспользовался шансом, пересел за руль и уехал в неизвестном направлении», — пишет telegram-канал «Уральский Городовой» со ссылкой на источник. В конце концов возле села Нижняя Синячиха мужчина не справился с управлением и врезался в столб. Дальнейшая судьба свердловчанина не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу полиции Свердловской области. В ведомстве уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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