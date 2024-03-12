12 марта 2024

В Тюменской области на 7,5 месяцев ограничили движение по мосту на региональной трассе

Из-за ремонта моста на участке тюменской трассы введено реверсивное движение
© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, ремонт, рабочие, некрасовский мост, мост некрасова
Ремонт моста продлится до ноября Фото:

В Тюменской области введено реверсивное движение по мосту через реку Вагай на трассе из Аромашево в Большое Сорокино, сроком на более чем семь месяцев. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. Ограничение установили из-за ремонта.

«Стартовали работы по ремонту моста через реку Вагай на автомобильной дороге Аромашево-Кротово-Большое Сорокино. Специалисты начали демонтаж верхних слоев покрытия. На период ремонта на мосту действует реверсивная схема движения», — рассказали в ГУС.

Подрядчику предстоит отремонтировать весь конструктив строения. А именно — опоры, пролетные строения, покрытие проезжей части. Работы продлятся до ноября. Они ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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В Тюменской области введено реверсивное движение по мосту через реку Вагай на трассе из Аромашево в Большое Сорокино, сроком на более чем семь месяцев. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. Ограничение установили из-за ремонта. «Стартовали работы по ремонту моста через реку Вагай на автомобильной дороге Аромашево-Кротово-Большое Сорокино. Специалисты начали демонтаж верхних слоев покрытия. На период ремонта на мосту действует реверсивная схема движения», — рассказали в ГУС. Подрядчику предстоит отремонтировать весь конструктив строения. А именно — опоры, пролетные строения, покрытие проезжей части. Работы продлятся до ноября. Они ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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