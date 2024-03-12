В Тюменской области на 7,5 месяцев ограничили движение по мосту на региональной трассе

Из-за ремонта моста на участке тюменской трассы введено реверсивное движение

13 марта 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Ремонт моста продлится до ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области введено реверсивное движение по мосту через реку Вагай на трассе из Аромашево в Большое Сорокино, сроком на более чем семь месяцев. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. Ограничение установили из-за ремонта. «Стартовали работы по ремонту моста через реку Вагай на автомобильной дороге Аромашево-Кротово-Большое Сорокино. Специалисты начали демонтаж верхних слоев покрытия. На период ремонта на мосту действует реверсивная схема движения», — рассказали в ГУС. Подрядчику предстоит отремонтировать весь конструктив строения. А именно — опоры, пролетные строения, покрытие проезжей части. Работы продлятся до ноября. Они ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Тюменской области введено реверсивное движение по мосту через реку Вагай на трассе из Аромашево в Большое Сорокино, сроком на более чем семь месяцев. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. Ограничение установили из-за ремонта. «Стартовали работы по ремонту моста через реку Вагай на автомобильной дороге Аромашево-Кротово-Большое Сорокино. Специалисты начали демонтаж верхних слоев покрытия. На период ремонта на мосту действует реверсивная схема движения», — рассказали в ГУС. Подрядчику предстоит отремонтировать весь конструктив строения. А именно — опоры, пролетные строения, покрытие проезжей части. Работы продлятся до ноября. Они ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».