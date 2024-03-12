12 марта 2024

Иностранная молодежь посетила правительство ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Иностранные гости Ямала побывали в окружном правительстве Фото:

Зарубежные участники Всемирного форума молодежи посетили окружное правительство в рамках программы «Жить и работать в России». Для иностранной молодежи провели экскурсию по зданию, и показали зал заседаний, где гостям Ямала разрешили расположиться на местах руководителей окружного правительства.

«Чтобы построить карьеру на Ямале, необходимо иметь четыре вещи: билет на Ямал, теплые сапоги, пуховик и шапку. Все это вам уже дали, поэтому добро пожаловать на Ямал!», — сказал директор департамента экономики Валерий Миронов, завершая экскурсию.

Приезд иностранцев на Ямал посвящен развитию федеральной программы по привлечению молодых зарубежных кадров для работы в России. Гости пробудут в округе до 16 марта — каждый день визита посвящается отдельной сфере жизни в арктическом регионе. Сообщается, что сегодня участники программы встретятся с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

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Зарубежные участники Всемирного форума молодежи посетили окружное правительство в рамках программы «Жить и работать в России». Для иностранной молодежи провели экскурсию по зданию, и показали зал заседаний, где гостям Ямала разрешили расположиться на местах руководителей окружного правительства. «Чтобы построить карьеру на Ямале, необходимо иметь четыре вещи: билет на Ямал, теплые сапоги, пуховик и шапку. Все это вам уже дали, поэтому добро пожаловать на Ямал!», — сказал директор департамента экономики Валерий Миронов, завершая экскурсию. Приезд иностранцев на Ямал посвящен развитию федеральной программы по привлечению молодых зарубежных кадров для работы в России. Гости пробудут в округе до 16 марта — каждый день визита посвящается отдельной сфере жизни в арктическом регионе. Сообщается, что сегодня участники программы встретятся с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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