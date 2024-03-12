Иностранная молодежь посетила правительство ЯНАО

13 марта 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Иностранные гости Ямала побывали в окружном правительстве Фото: Николай Бастриков © URA.RU Зарубежные участники Всемирного форума молодежи посетили окружное правительство в рамках программы «Жить и работать в России». Для иностранной молодежи провели экскурсию по зданию, и показали зал заседаний, где гостям Ямала разрешили расположиться на местах руководителей окружного правительства. «Чтобы построить карьеру на Ямале, необходимо иметь четыре вещи: билет на Ямал, теплые сапоги, пуховик и шапку. Все это вам уже дали, поэтому добро пожаловать на Ямал!», — сказал директор департамента экономики Валерий Миронов, завершая экскурсию. Приезд иностранцев на Ямал посвящен развитию федеральной программы по привлечению молодых зарубежных кадров для работы в России. Гости пробудут в округе до 16 марта — каждый день визита посвящается отдельной сфере жизни в арктическом регионе. Сообщается, что сегодня участники программы встретятся с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.

Зарубежные участники Всемирного форума молодежи посетили окружное правительство в рамках программы «Жить и работать в России». Для иностранной молодежи провели экскурсию по зданию, и показали зал заседаний, где гостям Ямала разрешили расположиться на местах руководителей окружного правительства. «Чтобы построить карьеру на Ямале, необходимо иметь четыре вещи: билет на Ямал, теплые сапоги, пуховик и шапку. Все это вам уже дали, поэтому добро пожаловать на Ямал!», — сказал директор департамента экономики Валерий Миронов, завершая экскурсию. Приезд иностранцев на Ямал посвящен развитию федеральной программы по привлечению молодых зарубежных кадров для работы в России. Гости пробудут в округе до 16 марта — каждый день визита посвящается отдельной сфере жизни в арктическом регионе. Сообщается, что сегодня участники программы встретятся с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым.