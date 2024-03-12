Два муниципалитета в ЯНАО получат преимущество в голосовании за благоустройство

13 марта 2024 в 15:39 Размер текста - 17 +

Два муниципалитета в ЯНАО поощрили за высокую активность Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Тазовского района и города Губкинский ЯНАО будут выбирать по две территории для благоустройства. Во всех остальных районах ямальцам предложат на выбор лишь один проект. Власти приняли соответствующее решение в связи с высокими результатами явки на прошлом голосовании за общественно значимые проекты. «Жителям Тазовского района будут предложены на выбор четыре объекта — это экотропа и сквер в районном центре, детская площадка в Антипаюте и спортивная — в Гыде. Четыре территории предложат на выбор и жителям Губкинского — это две детские площадки и два сквера», — сказано в сообщении на сайте правительства ЯНАО. Голосование за проекты благоустройства ежегодно проводится в регионе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году ямальцам предстоит выбрать в общей сложности 52 проекта — 15 их них будут реализованы уже в следующем году. Голосование стартует во всей стране 15 марта, вместе с началом выборов президента РФ. В 2024 году в регионе завершат 15 проектов выбранных ямальцами годом ранее. URA.RU уже рассказывало о том, какие территории были благоустроены в ЯНАО за последние 5 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тазовского района и города Губкинский ЯНАО будут выбирать по две территории для благоустройства. Во всех остальных районах ямальцам предложат на выбор лишь один проект. Власти приняли соответствующее решение в связи с высокими результатами явки на прошлом голосовании за общественно значимые проекты. «Жителям Тазовского района будут предложены на выбор четыре объекта — это экотропа и сквер в районном центре, детская площадка в Антипаюте и спортивная — в Гыде. Четыре территории предложат на выбор и жителям Губкинского — это две детские площадки и два сквера», — сказано в сообщении на сайте правительства ЯНАО. Голосование за проекты благоустройства ежегодно проводится в регионе в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году ямальцам предстоит выбрать в общей сложности 52 проекта — 15 их них будут реализованы уже в следующем году. Голосование стартует во всей стране 15 марта, вместе с началом выборов президента РФ. В 2024 году в регионе завершат 15 проектов выбранных ямальцами годом ранее. URA.RU уже рассказывало о том, какие территории были благоустроены в ЯНАО за последние 5 лет.