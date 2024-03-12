В ХМАО наркоторговец из Иркутской области получил 17 лет колонии особого режима

В ХМАО наркоторговец из Иркутской области, действовавший в нескольких городах региона, получил 17 лет колонии особого режима. Об этом сообщается на сайте Югорского районного суда.
«Ему было назначено 17 лет лишения свободы. К назначенному наказанию частично была присоединена не отбытая часть наказания по ранее вынесенному в 2021 году приговору суда, и окончательно было назначено наказание в виде 17 лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сообщается в картотеке.
В октябре 2023 года мужчина забрал из тайников в Ханты-Мансийске и Югорске оптовые партии наркотиков. В Югорске он их расфасовал на свертки и по заданию куратора разместил на территории Урая. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, при нем было обнаружено и изъято более 400 граммов запрещенных веществ.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО будут судить участников ОПГ, торговавших наркотиками. Под суд пойдут 15 человек.
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