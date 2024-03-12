12 марта 2024

В ХМАО наркоторговец из Иркутской области получил 17 лет колонии особого режима

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по избранию меры пресечения Курпишеву Ивану и Штингер Александру. Курган, арест, суд, наручники, заключение под стражу
Мужчина будет отбывать наказание в колонии особого режима Фото:

В ХМАО наркоторговец из Иркутской области, действовавший в нескольких городах региона, получил 17 лет колонии особого режима. Об этом сообщается на сайте Югорского районного суда.

«Ему было назначено 17 лет лишения свободы. К назначенному наказанию частично была присоединена не отбытая часть наказания по ранее вынесенному в 2021 году приговору суда, и окончательно было назначено наказание в виде 17 лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сообщается в картотеке.

В октябре 2023 года мужчина забрал из тайников в Ханты-Мансийске и Югорске оптовые партии наркотиков. В Югорске он их расфасовал на свертки и по заданию куратора разместил на территории Урая. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, при нем было обнаружено и изъято более 400 граммов запрещенных веществ.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО будут судить участников ОПГ, торговавших наркотиками. Под суд пойдут 15 человек.

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В ХМАО наркоторговец из Иркутской области, действовавший в нескольких городах региона, получил 17 лет колонии особого режима. Об этом сообщается на сайте Югорского районного суда. «Ему было назначено 17 лет лишения свободы. К назначенному наказанию частично была присоединена не отбытая часть наказания по ранее вынесенному в 2021 году приговору суда, и окончательно было назначено наказание в виде 17 лет и трех месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сообщается в картотеке. В октябре 2023 года мужчина забрал из тайников в Ханты-Мансийске и Югорске оптовые партии наркотиков. В Югорске он их расфасовал на свертки и по заданию куратора разместил на территории Урая. Его задержали сотрудники правоохранительных органов, при нем было обнаружено и изъято более 400 граммов запрещенных веществ. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО будут судить участников ОПГ, торговавших наркотиками. Под суд пойдут 15 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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