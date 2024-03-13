Стало известно, когда завершат реконструкцию федеральной трассы М-7 в Пермском крае

Реконструкция участка федеральной трассы М-7 «Волга» на подъезде к Краснокамску (Пермский край) планируют завершить в ноябре 2024 года. Об этом сообщил телеканал «Ветта».
«Ввод реконструированного подъезда к Краснокамску запланирован на ноябрь 2024 года. Трасса будет иметь по две полосы для движения в каждую сторону, с разделительным барьером посередине», — пишет «Ветта» со ссылкой на руководителя управления дорог «Прикамье» Анатолия Дашкевича.
Уточняется, что на новой трассе сделают двухуровневую развязку со стороны Нытвы. Также на дороге установят освещение, надземные и подземные пешеходные переходы и переходы для миграции животных. Кроме этого власти планируют отремонтировать объезд Краснокамска. Но на это потребуется не менее 5-6 лет.
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