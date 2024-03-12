12 марта 2024

В избирательные участки Сургута начали завозить бюллетени на выборы президента РФ

В Сургуте на выборы президента РФ завезут 270 тысяч бюллетеней
© Служба новостей «URA.RU»
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Подсчёт бюллетеней опроса по храму Святой Екатерины. Екатеринбург, подсчет голосов, топ, голосование, бюллетень
на 300 тысяч избирателей завезли 270 тысяч бюллетеней Фото:

На избирательные участки Сургута завезут более 270 тысяч бюллетеней для выборов президента РФ. Об этом URA.RU сообщила председатель территориальной избирательной территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина.

«Всего избирателей больше трехсот трех тысяч. Мы получили избирательных бюллетеней 273 тысячи триста. На избирательные участки мы передаем 270 тысяч пятьсот штук. Количество избирателей больше, чем бюллетеней. Это погрешность всегда дается в рамках закона», — сообщила Гаранина.

При этом она отметила, что более трех тысяч бюллетеней останутся еще в резерве. «Мы сможем вовремя довести на тот участок, где не будет их хватать. Надеемся, что явка у нас будет высокая», — добавила Гаранина.

Ранее URA.RU сообщало, что в ИВС и больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день. Для других видов голосования предусмотрено три дня — с 15 по 17 марта.

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На избирательные участки Сургута завезут более 270 тысяч бюллетеней для выборов президента РФ. Об этом URA.RU сообщила председатель территориальной избирательной территориальной избирательной комиссии Светлана Гаранина. «Всего избирателей больше трехсот трех тысяч. Мы получили избирательных бюллетеней 273 тысячи триста. На избирательные участки мы передаем 270 тысяч пятьсот штук. Количество избирателей больше, чем бюллетеней. Это погрешность всегда дается в рамках закона», — сообщила Гаранина. При этом она отметила, что более трех тысяч бюллетеней останутся еще в резерве. «Мы сможем вовремя довести на тот участок, где не будет их хватать. Надеемся, что явка у нас будет высокая», — добавила Гаранина. Ранее URA.RU сообщало, что в ИВС и больницах Сургута выборы президента РФ продлятся один день. Для других видов голосования предусмотрено три дня — с 15 по 17 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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