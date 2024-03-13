В Пермском крае молодая мать покончила с собой на глазах у ребенка

На место гибели пермячки выезжали правоохранительные органы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чусовом (Пермский край) 19-летняя девушка покончила с собой на глазах у маленького ребенка. Об этом URA.RU рассказал источник знакомый с ситуацией.

«В Чусовом 19-летняя девушка покончила с собой. Когда близкие ее обнаружили, рядом находился маленький ребенок, который плакал. Суицид девушка совершила 9 марта», — рассказал собеседник агентства.

По неподтвержденным данным, в последнее время девушка испытывала финансовые трудности. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

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В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю URA.RU сообщили, что следователями устанавливаются обстоятельства гибели 19-летней жительницы Чусового.