В Екатеринбурге толпа старшеклассников до крови избила первоклассника

13 марта 2024 в 16:56 Размер текста - 17 +

После драки учителя обратились к силовикам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургской школе №131 толпа старшеклассников до крови избила мальчика из третьего класса. Охранник на руках донес пострадавшего до медпункта, рассказала одна из родительниц школьника учреждения, ставшая очевидицей. «В школе №131 толпа старшеклассников избили мальчика из третьего [первоклассника] класса. Охранник на руках занес ребенка всего в крови в медпункт. В этой школе, говорят вечный беспредел», — передает слова очевидицы происшествия сообщество «Мой Уктус (Екатеринбург)» соцсети «ВКонтакте». По ее словам, первым делом учителя обратились в полицию и следом позвонили родителям ребенка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга и департамент образования. В ведомстве уже организовали проверку. Департамент образования совместно с администрацией школы уже приступили к проверке информации. «Ситуация взята на контроль», — отметили там. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В екатеринбургской школе №131 толпа старшеклассников до крови избила мальчика из третьего класса. Охранник на руках донес пострадавшего до медпункта, рассказала одна из родительниц школьника учреждения, ставшая очевидицей. «В школе №131 толпа старшеклассников избили мальчика из третьего [первоклассника] класса. Охранник на руках занес ребенка всего в крови в медпункт. В этой школе, говорят вечный беспредел», — передает слова очевидицы происшествия сообщество «Мой Уктус (Екатеринбург)» соцсети «ВКонтакте». По ее словам, первым делом учителя обратились в полицию и следом позвонили родителям ребенка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга и департамент образования. В ведомстве уже организовали проверку. Департамент образования совместно с администрацией школы уже приступили к проверке информации. «Ситуация взята на контроль», — отметили там.