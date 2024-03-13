В Екатеринбурге толпа старшеклассников до крови избила первоклассника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, драка, подростки, споттинг, уличная драка
После драки учителя обратились к силовикам Фото:

В екатеринбургской школе №131 толпа старшеклассников до крови избила мальчика из третьего класса. Охранник на руках донес пострадавшего до медпункта, рассказала одна из родительниц школьника учреждения, ставшая очевидицей.

«В школе №131 толпа старшеклассников избили мальчика из третьего [первоклассника] класса. Охранник на руках занес ребенка всего в крови в медпункт. В этой школе, говорят вечный беспредел», — передает слова очевидицы происшествия сообщество «Мой Уктус (Екатеринбург)» соцсети «ВКонтакте». По ее словам, первым делом учителя обратились в полицию и следом позвонили родителям ребенка.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга и департамент образования. В ведомстве уже организовали проверку. Департамент образования совместно с администрацией школы уже приступили к проверке информации. «Ситуация взята на контроль», — отметили там.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургской школе №131 толпа старшеклассников до крови избила мальчика из третьего класса. Охранник на руках донес пострадавшего до медпункта, рассказала одна из родительниц школьника учреждения, ставшая очевидицей. «В школе №131 толпа старшеклассников избили мальчика из третьего [первоклассника] класса. Охранник на руках занес ребенка всего в крови в медпункт. В этой школе, говорят вечный беспредел», — передает слова очевидицы происшествия сообщество «Мой Уктус (Екатеринбург)» соцсети «ВКонтакте». По ее словам, первым делом учителя обратились в полицию и следом позвонили родителям ребенка. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию Екатеринбурга и департамент образования. В ведомстве уже организовали проверку. Департамент образования совместно с администрацией школы уже приступили к проверке информации. «Ситуация взята на контроль», — отметили там.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...