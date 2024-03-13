Сколько стоит приготовить блины в Челябинске. Инфографика

Затраты на приготовление блинов в Челябинске доходят до 600 рублей

13 марта 2024 в 16:42 Размер текста - 17 +

Самой большой статьей расходов при приготовлении блинов стали яйца Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Челябинске стоимость продуктов на приготовление блинов доходит почти до 600 рублей. Согласно ценам в сетевых магазинах, на масленичной неделе, с 11 по 17 марта, челябинцам придется потратить минимум 403,9 рублей. Цены на блины приведены в пересчете на закупку продуктов, а не на точное количество ингредиентов в рецепте. Так, стоимость десятка яиц в марте составляет от 99,9 до 125 рублей. Именно они стали самой большой статьей расходов в рецепте. Цены на литр молока варьируются от 43 до 64,9 рублей, муки — от 56,9 до 89,9 рублей. За литр подсолнечного масла при этом придется отдать от 84 до 109,9 рублей. Килограмм сахара в сетевых магазинах обойдется от 61,9 до 113,9 рублей. При закупке соли придется заплатить от 11,9 до 32,9 рублей. Затраты на ингредиенты для блинов составят от 403,9 до 592 рублей URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске стоимость продуктов на приготовление блинов доходит почти до 600 рублей. Согласно ценам в сетевых магазинах, на масленичной неделе, с 11 по 17 марта, челябинцам придется потратить минимум 403,9 рублей. Цены на блины приведены в пересчете на закупку продуктов, а не на точное количество ингредиентов в рецепте. Так, стоимость десятка яиц в марте составляет от 99,9 до 125 рублей. Именно они стали самой большой статьей расходов в рецепте. Цены на литр молока варьируются от 43 до 64,9 рублей, муки — от 56,9 до 89,9 рублей. За литр подсолнечного масла при этом придется отдать от 84 до 109,9 рублей. Килограмм сахара в сетевых магазинах обойдется от 61,9 до 113,9 рублей. При закупке соли придется заплатить от 11,9 до 32,9 рублей.