Сколько стоит приготовить блины в Челябинске. Инфографика

Затраты на приготовление блинов в Челябинске доходят до 600 рублей
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Выпекание масленичных блинов. Москва, блины, сковородка, гжель, посуда, выпечка, кухня, приготовление пищи
Самой большой статьей расходов при приготовлении блинов стали яйца Фото:

В Челябинске стоимость продуктов на приготовление блинов доходит почти до 600 рублей. Согласно ценам в сетевых магазинах, на масленичной неделе, с 11 по 17 марта, челябинцам придется потратить минимум 403,9 рублей.

Цены на блины приведены в пересчете на закупку продуктов, а не на точное количество ингредиентов в рецепте. Так, стоимость десятка яиц в марте составляет от 99,9 до 125 рублей. Именно они стали самой большой статьей расходов в рецепте.

Цены на литр молока варьируются от 43 до 64,9 рублей, муки — от 56,9 до 89,9 рублей. За литр подсолнечного масла при этом придется отдать от 84 до 109,9 рублей. Килограмм сахара в сетевых магазинах обойдется от 61,9 до 113,9 рублей. При закупке соли придется заплатить от 11,9 до 32,9 рублей.

Затраты на ингредиенты для блинов составят от 403,9 до 592 рублей
Затраты на ингредиенты для блинов составят от 403,9 до 592 рублей

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В Челябинске стоимость продуктов на приготовление блинов доходит почти до 600 рублей. Согласно ценам в сетевых магазинах, на масленичной неделе, с 11 по 17 марта, челябинцам придется потратить минимум 403,9 рублей. Цены на блины приведены в пересчете на закупку продуктов, а не на точное количество ингредиентов в рецепте. Так, стоимость десятка яиц в марте составляет от 99,9 до 125 рублей. Именно они стали самой большой статьей расходов в рецепте. Цены на литр молока варьируются от 43 до 64,9 рублей, муки — от 56,9 до 89,9 рублей. За литр подсолнечного масла при этом придется отдать от 84 до 109,9 рублей. Килограмм сахара в сетевых магазинах обойдется от 61,9 до 113,9 рублей. При закупке соли придется заплатить от 11,9 до 32,9 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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