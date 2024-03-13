В Челябинске стоимость продуктов на приготовление блинов доходит почти до 600 рублей. Согласно ценам в сетевых магазинах, на масленичной неделе, с 11 по 17 марта, челябинцам придется потратить минимум 403,9 рублей.
Цены на блины приведены в пересчете на закупку продуктов, а не на точное количество ингредиентов в рецепте. Так, стоимость десятка яиц в марте составляет от 99,9 до 125 рублей. Именно они стали самой большой статьей расходов в рецепте.
Цены на литр молока варьируются от 43 до 64,9 рублей, муки — от 56,9 до 89,9 рублей. За литр подсолнечного масла при этом придется отдать от 84 до 109,9 рублей. Килограмм сахара в сетевых магазинах обойдется от 61,9 до 113,9 рублей. При закупке соли придется заплатить от 11,9 до 32,9 рублей.
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