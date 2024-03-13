Юрист рассказал, как тюменцам «по дешевке» купить имущество «Антипинского НПЗ»

В Тюмени объявлены торги по имуществу обанкротившегося «Антипинского НПЗ»

13 марта 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Конкурсный управляющий «Антипинского НПЗ» выставил на аукцион промышленное оборудование, здания и квартиру Фото: Эдуард Богданов © URA.RU Тюменцам, которые планируют участвовать в торгах по приобретению имущества обанкротившегося «Антипинского НПЗ» в Тюмени, есть смысл дождаться третьего этапа торгов — публичных предложений. Так имущество обойдется покупателю по цене существенно ниже рыночной, рассказала URA.RU юрист консалтинговой компании «КомЮнити», ведущий эксперт практики банкротства Ксения Болотова. «Для выставления имущества на торги, проводится оценка рыночной стоимости. И изначально объект реализуется по рыночной стоимости. На повторных торгах стоимость снижается на 10%. А на публичном предложении стоимость снижается последовательно на определенную сумму каждые, 7 дней например. Поэтому, как правило, объект можно приобрести по заниженной стоимости на этапе публичного предложения и в случаях отсутствия большого спроса», — пояснила URA.RU Болотова. По ее словам, участники торгов также должны внимательно отнестись к рискам. Одним из основных Болотова считает возможные аресты и другие обременения, наложенные на имущество. Не менее опасен риск потери времени при отмене торгов. «Итоги торгов могут оспаривать как участники банкротного процесса — кредиторы и должник — так и заинтересованные лица», — добавила URA.RU Болотова. О продаже на аукционе имущества, ранее принадлежавшего «Антипинскому НПЗ», конкурсный управляющий обанкротившейся компании объявил в начале марта. Сформировано два лота, в одном из которых — более 30 строительных, промышленных и офисных позиций. Сюда входят оргтехника, недостроенные здания и различное промышленное оборудование. Отдельным лотом размещена двухкомнатная квартира в районе Лесобазы. Общая стоимость обоих лотов составляет порядка 3,25 млрд рублей. «Антипинский НПЗ» объявил себя банкротом из-за долгов в 2019 году. По данным СБИС, к 2022 году долг перед кредиторами и налоговой составлял 233,6 млрд рублей. В 2021 году завод приобрела компания «Русинвест», переименовав его из «Антипинского» в «Тюменский». Ранее URA.RU рассказало, что прокуратура просила для бывшего владельца завода Дмитрия Мазурова 16,5 лет колонии строгого режима за присвоение денег «Сбербанка» и растрату 473 млн рублей. Решением Суда Мазурова приговорили к 10 годам заключения, удовлетворив штрафы и иски на сумму более 1,7 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменцам, которые планируют участвовать в торгах по приобретению имущества обанкротившегося «Антипинского НПЗ» в Тюмени, есть смысл дождаться третьего этапа торгов — публичных предложений. Так имущество обойдется покупателю по цене существенно ниже рыночной, рассказала URA.RU юрист консалтинговой компании «КомЮнити», ведущий эксперт практики банкротства Ксения Болотова. «Для выставления имущества на торги, проводится оценка рыночной стоимости. И изначально объект реализуется по рыночной стоимости. На повторных торгах стоимость снижается на 10%. А на публичном предложении стоимость снижается последовательно на определенную сумму каждые, 7 дней например. Поэтому, как правило, объект можно приобрести по заниженной стоимости на этапе публичного предложения и в случаях отсутствия большого спроса», — пояснила URA.RU Болотова. По ее словам, участники торгов также должны внимательно отнестись к рискам. Одним из основных Болотова считает возможные аресты и другие обременения, наложенные на имущество. Не менее опасен риск потери времени при отмене торгов. «Итоги торгов могут оспаривать как участники банкротного процесса — кредиторы и должник — так и заинтересованные лица», — добавила URA.RU Болотова. О продаже на аукционе имущества, ранее принадлежавшего «Антипинскому НПЗ», конкурсный управляющий обанкротившейся компании объявил в начале марта. Сформировано два лота, в одном из которых — более 30 строительных, промышленных и офисных позиций. Сюда входят оргтехника, недостроенные здания и различное промышленное оборудование. Отдельным лотом размещена двухкомнатная квартира в районе Лесобазы. Общая стоимость обоих лотов составляет порядка 3,25 млрд рублей. «Антипинский НПЗ» объявил себя банкротом из-за долгов в 2019 году. По данным СБИС, к 2022 году долг перед кредиторами и налоговой составлял 233,6 млрд рублей. В 2021 году завод приобрела компания «Русинвест», переименовав его из «Антипинского» в «Тюменский». Ранее URA.RU рассказало, что прокуратура просила для бывшего владельца завода Дмитрия Мазурова 16,5 лет колонии строгого режима за присвоение денег «Сбербанка» и растрату 473 млн рублей. Решением Суда Мазурова приговорили к 10 годам заключения, удовлетворив штрафы и иски на сумму более 1,7 млрд рублей.