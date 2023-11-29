Прокуратура запросила для экс-главы Антипинского НПЗ 16,5 лет колонии

30 ноября 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Бывшему топ-менеджеру из Тюмени грозит 16,5 лет колонии строгого режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела против бывших руководителей Антипинского НПЗ Прокуратура Москвы запросила для экс-владельца группы компаний «Новый поток» и тюменского Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова 16,5 лет колонии строгого режима. Бывший топ-менеджер обвиняется в особо крупном мошенничестве, растрате кредита на 29 млн долларов и выводом с предприятия почти полумиллиарда рублей. Об этом стало известно СМИ. «В Симоновском суде Москвы завершились прения по уголовному делу основателя группы компаний „Новый поток“ Дмитрия Мазурова. Бизнесмен обвиняется в мошенническом присвоении средств Сбербанка, выданных в рамках многомиллиардных кредитов, растрате 473 млн руб., принадлежавших входившему в ГК Антипинскому НПЗ, а также организации нападения на модель-эскортницу Юлию Мильштейн. Гособвинение предложило признать господина Мазурова виновным по всем пунктам и назначить ему 16 с половиной лет колонии строгого режима», — сообщает «Коммераснт». Оглашение приговора назначено на 5 декабря. Заседание пройдет в Симоновском суде Москвы. Ранее агентство писало о том, что Дмитрий Мазуров обвиняется в особо крупном мошенничестве и растрате кредита на 29 млн долларов, который был выдан банком на развитие Антипинского НПЗ. Как предполагает следствие, бывший топ-менеджер также вывел со счетов предприятия почти полмиллиарда рублей. Позже в уголовном деле появилась еще одна статья об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью модели. Сам бизнесмен отрицает причастность к этим преступлениям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Москвы запросила для экс-владельца группы компаний «Новый поток» и тюменского Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова 16,5 лет колонии строгого режима. Бывший топ-менеджер обвиняется в особо крупном мошенничестве, растрате кредита на 29 млн долларов и выводом с предприятия почти полумиллиарда рублей. Об этом стало известно СМИ. «В Симоновском суде Москвы завершились прения по уголовному делу основателя группы компаний „Новый поток“ Дмитрия Мазурова. Бизнесмен обвиняется в мошенническом присвоении средств Сбербанка, выданных в рамках многомиллиардных кредитов, растрате 473 млн руб., принадлежавших входившему в ГК Антипинскому НПЗ, а также организации нападения на модель-эскортницу Юлию Мильштейн. Гособвинение предложило признать господина Мазурова виновным по всем пунктам и назначить ему 16 с половиной лет колонии строгого режима», — сообщает «Коммераснт». Оглашение приговора назначено на 5 декабря. Заседание пройдет в Симоновском суде Москвы. Ранее агентство писало о том, что Дмитрий Мазуров обвиняется в особо крупном мошенничестве и растрате кредита на 29 млн долларов, который был выдан банком на развитие Антипинского НПЗ. Как предполагает следствие, бывший топ-менеджер также вывел со счетов предприятия почти полмиллиарда рублей. Позже в уголовном деле появилась еще одна статья об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью модели. Сам бизнесмен отрицает причастность к этим преступлениям.