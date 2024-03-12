В ЯНАО горожане просят изменить работу светофора на крупном перекрестке

Жители Нового Уренгоя пожаловались на плохую регулировку перекрестка

13 марта 2024 в 18:08 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое поток машин не может разъехаться на перекрестке Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на плохую регулировку крупного перекрестка в городе. Новоуренгойцы сообщили в соцсетях о том, что на светофоре не хватает указательных стрелок. «Перекресток с Ленинградского на Геологоразведчиков. Когда уже на светофоре поставят стрелки? С момента запуска дороги было сказано, что этот вопрос прорабатывается. Поток машин идет с Промышленной улицы прямо на Ленинградский, а с него повернуть налево успевают только те, кто успел выехать на перекресток, когда там уже идут пешеходы», — написал Михаил в telegram-канале «Воронов Chat». Жители города согласились с мужчиной, предложив варианты для разведения потока машин. «Может стоит настроить светофор таким образом, чтобы на Промышленной загорался красный, а с Ленинградского еще горел зеленый? Так поток успеет повернуть на Геологоразведчиков», — поделилась Дарья Ракитина. «Аналогично и с Промышленной. Не можем повернуть на Геологоразведчиков, потому что с Ленинградского машины мчатся. Кто на перекресток въехал, тот только и может завершить поворот», — отметила Екатерина. В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что регулировка перекрестка работает без отклонений. Включение дополнительных секций на светофоре не предусмотрено проектом организации дорожного движения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на плохую регулировку крупного перекрестка в городе. Новоуренгойцы сообщили в соцсетях о том, что на светофоре не хватает указательных стрелок. «Перекресток с Ленинградского на Геологоразведчиков. Когда уже на светофоре поставят стрелки? С момента запуска дороги было сказано, что этот вопрос прорабатывается. Поток машин идет с Промышленной улицы прямо на Ленинградский, а с него повернуть налево успевают только те, кто успел выехать на перекресток, когда там уже идут пешеходы», — написал Михаил в telegram-канале «Воронов Chat». Жители города согласились с мужчиной, предложив варианты для разведения потока машин. «Может стоит настроить светофор таким образом, чтобы на Промышленной загорался красный, а с Ленинградского еще горел зеленый? Так поток успеет повернуть на Геологоразведчиков», — поделилась Дарья Ракитина. «Аналогично и с Промышленной. Не можем повернуть на Геологоразведчиков, потому что с Ленинградского машины мчатся. Кто на перекресток въехал, тот только и может завершить поворот», — отметила Екатерина. В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что регулировка перекрестка работает без отклонений. Включение дополнительных секций на светофоре не предусмотрено проектом организации дорожного движения.