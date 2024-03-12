12 марта 2024

В ЯНАО горожане просят изменить работу светофора на крупном перекрестке

Жители Нового Уренгоя пожаловались на плохую регулировку перекрестка
© Служба новостей «URA.RU»
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Первый снег. Нижневартовск, светофор, зима, красный свет, погода
В Новом Уренгое поток машин не может разъехаться на перекрестке Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на плохую регулировку крупного перекрестка в городе. Новоуренгойцы сообщили в соцсетях о том, что на светофоре не хватает указательных стрелок.

«Перекресток с Ленинградского на Геологоразведчиков. Когда уже на светофоре поставят стрелки? С момента запуска дороги было сказано, что этот вопрос прорабатывается. Поток машин идет с Промышленной улицы прямо на Ленинградский, а с него повернуть налево успевают только те, кто успел выехать на перекресток, когда там уже идут пешеходы», — написал Михаил в telegram-канале «Воронов Chat».

Жители города согласились с мужчиной, предложив варианты для разведения потока машин. «Может стоит настроить светофор таким образом, чтобы на Промышленной загорался красный, а с Ленинградского еще горел зеленый? Так поток успеет повернуть на Геологоразведчиков», — поделилась Дарья Ракитина. «Аналогично и с Промышленной. Не можем повернуть на Геологоразведчиков, потому что с Ленинградского машины мчатся. Кто на перекресток въехал, тот только и может завершить поворот», — отметила Екатерина.

В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что регулировка перекрестка работает без отклонений. Включение дополнительных секций на светофоре не предусмотрено проектом организации дорожного движения.

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на плохую регулировку крупного перекрестка в городе. Новоуренгойцы сообщили в соцсетях о том, что на светофоре не хватает указательных стрелок. «Перекресток с Ленинградского на Геологоразведчиков. Когда уже на светофоре поставят стрелки? С момента запуска дороги было сказано, что этот вопрос прорабатывается. Поток машин идет с Промышленной улицы прямо на Ленинградский, а с него повернуть налево успевают только те, кто успел выехать на перекресток, когда там уже идут пешеходы», — написал Михаил в telegram-канале «Воронов Chat». Жители города согласились с мужчиной, предложив варианты для разведения потока машин. «Может стоит настроить светофор таким образом, чтобы на Промышленной загорался красный, а с Ленинградского еще горел зеленый? Так поток успеет повернуть на Геологоразведчиков», — поделилась Дарья Ракитина. «Аналогично и с Промышленной. Не можем повернуть на Геологоразведчиков, потому что с Ленинградского машины мчатся. Кто на перекресток въехал, тот только и может завершить поворот», — отметила Екатерина. В городском департаменте строительства и ЖКК сообщили, что регулировка перекрестка работает без отклонений. Включение дополнительных секций на светофоре не предусмотрено проектом организации дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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