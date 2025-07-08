Трамп снова разочаровался в России из-за Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп расстроился из-за украинского конфликта
Трамп расстроился из-за украинского конфликта Фото:

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил разочарование в связи с продолжением действий России в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press, которое вело прямую трансляцию мероприятия.

"Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается", — заявил американский лидер в прямом эфире AP. Президент США также добавил, что конфликт на Украине "никогда не должен был случиться" и выразил сожаление по поводу текущего положения дел.

Эти комментарии последовали после телефонного разговора с Путиным 3 июля, где, по словам Трампа, не было достигнуто прогресса в урегулировании ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Трампа, отметил, что Москва внимательно следит за всеми высказываниями американского президента.

Ранее Владимир Путин в ответ на слова американского коллеги Дональда Трампа о немедленном завершении конфликта на Украине сообщил, что Москва ищет дипломатические пути его решения и готова снова вступить в диалог с Киевом. Однако поставленных на фронте целей РФ добьется, отметил помощник президента Юрий Ушаков.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил разочарование в связи с продолжением действий России в конфликте на Украине. Об этом сообщает агентство Associated Press, которое вело прямую трансляцию мероприятия. "Я разочарован, честно говоря, тем, что президент Путин не останавливается", — заявил американский лидер в прямом эфире AP. Президент США также добавил, что конфликт на Украине "никогда не должен был случиться" и выразил сожаление по поводу текущего положения дел. Эти комментарии последовали после телефонного разговора с Путиным 3 июля, где, по словам Трампа, не было достигнуто прогресса в урегулировании ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления Трампа, отметил, что Москва внимательно следит за всеми высказываниями американского президента. Ранее Владимир Путин в ответ на слова американского коллеги Дональда Трампа о немедленном завершении конфликта на Украине сообщил, что Москва ищет дипломатические пути его решения и готова снова вступить в диалог с Киевом. Однако поставленных на фронте целей РФ добьется, отметил помощник президента Юрий Ушаков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...