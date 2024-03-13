Россияне получат скидку на путешествия в честь Года семьи

13 марта 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

По тарифу «Школьный» можно получить скидку 50% для поездке на поездах дальнего следования Фото: Александр Мамаев © URA.RU Компания ОАО «РЖД» в честь Года семьи вводит скидку 15% на путешествия в поездах для людей с несовершеннолетними детьми. В частности, скидка действует в поездах дальнего следования и при едином заказе до четырех билетов. Об этом говорится на сайте компании. «РЖД вводят скидку 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет», — говорится на сайте компании. Отмечается, что для получения скидки нужно в одном заказе оформить документы на ребенка и сопровождающих. При этом в заказе не должно находиться более четырех билетов. Кроме того, можно выбрать тариф «Школьный» при покупке билета для ребенка 10-17 лет в купе двухэтажного поезда. Этот тариф предполагает получение скидки в размере 50%. Новый тариф будет действовать при покупке билетов в осенне-зимний и весенний периоды в купе поездов дальнего следования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания ОАО «РЖД» в честь Года семьи вводит скидку 15% на путешествия в поездах для людей с несовершеннолетними детьми. В частности, скидка действует в поездах дальнего следования и при едином заказе до четырех билетов. Об этом говорится на сайте компании. «РЖД вводят скидку 15% на проезд в купейных вагонах дальнего следования для всех путешественников, которые едут с детьми до 18 лет», — говорится на сайте компании. Отмечается, что для получения скидки нужно в одном заказе оформить документы на ребенка и сопровождающих. При этом в заказе не должно находиться более четырех билетов. Кроме того, можно выбрать тариф «Школьный» при покупке билета для ребенка 10-17 лет в купе двухэтажного поезда. Этот тариф предполагает получение скидки в размере 50%. Новый тариф будет действовать при покупке билетов в осенне-зимний и весенний периоды в купе поездов дальнего следования.