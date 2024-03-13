В Пермском крае задержали сотрудника исправительной колонии за получение взяток

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Сотрудника колонии признали виновным в получении взяток Фото:

В Кунгуре (Пермский край) сотрудниками ФСБ был задержан сотрудник исправительной колонии. Он за деньги проносил заключенным запрещенные вещи.

«С июня 2022 года по февраль 2023 года сотрудник ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю, используя свое служебное положение, передал за денежное вознаграждение осужденным предметы, запрещенные требованиями уголовно-исправительного кодекса Российской Федерации. В феврале 2023 года обвиняемый был задержан», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю.

Кунгурский городской суд Пермского края признал сотрудника колонии виновным. Ему назначили условное лишение свободы на четыре года, штраф в размере 600 тысяч рублей, а также лишили возможности занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.

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В Кунгуре (Пермский край) сотрудниками ФСБ был задержан сотрудник исправительной колонии. Он за деньги проносил заключенным запрещенные вещи. «С июня 2022 года по февраль 2023 года сотрудник ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Пермскому краю, используя свое служебное положение, передал за денежное вознаграждение осужденным предметы, запрещенные требованиями уголовно-исправительного кодекса Российской Федерации. В феврале 2023 года обвиняемый был задержан», — рассказали в пресс-службе УФСБ России по Пермскому краю. Кунгурский городской суд Пермского края признал сотрудника колонии виновным. Ему назначили условное лишение свободы на четыре года, штраф в размере 600 тысяч рублей, а также лишили возможности занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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