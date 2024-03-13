Путин отменил передачу активов Danone в РФ в распоряжение Росимущества

13 марта 2024 в 22:28 Размер текста - 17 +

Владимир Путин признал утратившим силу передачу Danone Росимуществу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил признать утратившим силу указ о передаче иностранных долей в российской дочке Danone во временное распоряжение Росимущества. Указ главы государства опубликован на сайте официального публикования правовых актов. «Признать утратившим силу: пункты 4 и 5 раздела III <…>, утвержденного указом президента „О временном управлении некоторым имуществом“», — говорится в документе. Таким образом глава государства отменил передачу российских активов компании Danone в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил признать утратившим силу указ о передаче иностранных долей в российской дочке Danone во временное распоряжение Росимущества. Указ главы государства опубликован на сайте официального публикования правовых актов. «Признать утратившим силу: пункты 4 и 5 раздела III <…>, утвержденного указом президента „О временном управлении некоторым имуществом“», — говорится в документе. Таким образом глава государства отменил передачу российских активов компании Danone в России.