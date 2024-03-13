В Москве водителю оторвало конечности после взрыва газового баллона в авто. Видео

14 марта 2024 в 02:21 Размер текста - 17 +

На месте работают сотрудники экстренных служб Фото: Илья Московец © URA.RU Газовый баллон взорвался в автомобиле на западе Москвы. Тяжело пострадал один человек, ему оторвало конечности. «Инцидент произошел в Береговом проезде. Сначала загорелся автомобиль, а когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, взорвался газовый баллон», — сообщает канал РЕН ТВ. Пострадавшему водителю оказали помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее в Калужской области мужчина и его 16-летняя дочь заживо сгорели в автомобиле из-за возгорания баллона с газом, который перевозили в багажнике. Он загорелся во время движения по автодороге Таруса — Алекино, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Газовый баллон взорвался в автомобиле на западе Москвы. Тяжело пострадал один человек, ему оторвало конечности. «Инцидент произошел в Береговом проезде. Сначала загорелся автомобиль, а когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, взорвался газовый баллон», — сообщает канал РЕН ТВ. Пострадавшему водителю оказали помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее в Калужской области мужчина и его 16-летняя дочь заживо сгорели в автомобиле из-за возгорания баллона с газом, который перевозили в багажнике. Он загорелся во время движения по автодороге Таруса — Алекино, пишет RT.