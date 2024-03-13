Газовый баллон взорвался в автомобиле на западе Москвы. Тяжело пострадал один человек, ему оторвало конечности.
«Инцидент произошел в Береговом проезде. Сначала загорелся автомобиль, а когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, взорвался газовый баллон», — сообщает канал РЕН ТВ.
Пострадавшему водителю оказали помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее в Калужской области мужчина и его 16-летняя дочь заживо сгорели в автомобиле из-за возгорания баллона с газом, который перевозили в багажнике. Он загорелся во время движения по автодороге Таруса — Алекино, пишет RT.
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