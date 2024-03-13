13 марта 2024

В Москве водителю оторвало конечности после взрыва газового баллона в авто. Видео

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На месте работают сотрудники экстренных служб Фото:

Газовый баллон взорвался в автомобиле на западе Москвы. Тяжело пострадал один человек, ему оторвало конечности.

«Инцидент произошел в Береговом проезде. Сначала загорелся автомобиль, а когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, взорвался газовый баллон», — сообщает канал РЕН ТВ.

Пострадавшему водителю оказали помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее в Калужской области мужчина и его 16-летняя дочь заживо сгорели в автомобиле из-за возгорания баллона с газом, который перевозили в багажнике. Он загорелся во время движения по автодороге Таруса — Алекино, пишет RT.

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Газовый баллон взорвался в автомобиле на западе Москвы. Тяжело пострадал один человек, ему оторвало конечности. «Инцидент произошел в Береговом проезде. Сначала загорелся автомобиль, а когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, взорвался газовый баллон», — сообщает канал РЕН ТВ. Пострадавшему водителю оказали помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее в Калужской области мужчина и его 16-летняя дочь заживо сгорели в автомобиле из-за возгорания баллона с газом, который перевозили в багажнике. Он загорелся во время движения по автодороге Таруса — Алекино, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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