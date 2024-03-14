Вертолет Ми-8 рухнул в Магаданской области: что известно о ЧП с золотодобытчиками

Росавиация: в результате крушения Ми-8 в Магаданской области погиб один человек

14 марта 2024 в 08:33 Размер текста - 17 +

Вертолет Ми-8 перевозил золотодобытчиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магаданской области произошло крушение вертолета Ми-8. По предварительной информации, причиной стал отказ двигателя. URA.RU рассказывает подробности происшествия. Что случилось В Магаданской области разбился вертолет Ми-8. Он принадлежал компании «Дальнереченск Авиа». По уточненным данным оперативных служб, воздушное судно перевозило золотодобытчиков с местного рудника. Вертолет выполнял рейс от прииска «Кварцевый» в город Омсукчан, сообщили в Росавиации. Число погибших По информации Росавиации, в результате крушения вертолета погиб один человек. Еще двое находятся в тяжелом состоянии. Председатель собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Магаданской области Олег Егоркин подтвердил данную информацию. Причина крушения Вертолет попал в снежный заряд, из-за чего отказал двигатель. В результате пилотами было принято решение о совершении экстренной посадки. На место происшествия прибыли спасатели и представители авиамедицины для проведения проверки. Расследование Дальневосточная транспортная прокуратура проводит расследование уголовного дела, связанного с крушением вертолета Ми-8. Там отметили, что аварийная посадка произошла в 75 километрах от поселка Эвенск в Северо-Эвенском районе. На борту находились 17 золотодобытчиков и три члена экипажа. В данный момент ведется поисково-спасательная операция с участием двух вертолетов и наземной техники. Возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Дальневосточная транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов. Рудник «Кварцевый» Падение вертолета произошло в удаленной местности в 13-15 километрах от рудника «Кварцевый». Из рудника выехала бригада спасателей и медиков. В районе происшествия сохраняется плохая погода — пасмурно, без снега, северо-восточный ветер со скоростью 4-8 м/с, температура — минус пять градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магаданской области произошло крушение вертолета Ми-8. По предварительной информации, причиной стал отказ двигателя. URA.RU рассказывает подробности происшествия. В Магаданской области разбился вертолет Ми-8. Он принадлежал компании «Дальнереченск Авиа». По уточненным данным оперативных служб, воздушное судно перевозило золотодобытчиков с местного рудника. Вертолет выполнял рейс от прииска «Кварцевый» в город Омсукчан, сообщили в Росавиации. По информации Росавиации, в результате крушения вертолета погиб один человек. Еще двое находятся в тяжелом состоянии. Председатель собрания представителей Омсукчанского муниципального округа Магаданской области Олег Егоркин подтвердил данную информацию. Вертолет попал в снежный заряд, из-за чего отказал двигатель. В результате пилотами было принято решение о совершении экстренной посадки. На место происшествия прибыли спасатели и представители авиамедицины для проведения проверки. Дальневосточная транспортная прокуратура проводит расследование уголовного дела, связанного с крушением вертолета Ми-8. Там отметили, что аварийная посадка произошла в 75 километрах от поселка Эвенск в Северо-Эвенском районе. На борту находились 17 золотодобытчиков и три члена экипажа. В данный момент ведется поисково-спасательная операция с участием двух вертолетов и наземной техники. Возбуждено уголовное дело из-за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Дальневосточная транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов. Падение вертолета произошло в удаленной местности в 13-15 километрах от рудника «Кварцевый». Из рудника выехала бригада спасателей и медиков. В районе происшествия сохраняется плохая погода — пасмурно, без снега, северо-восточный ветер со скоростью 4-8 м/с, температура — минус пять градусов.