Шоколадная фабрика из Москвы отсудила сотни тысяч у курганских кондитеров

14 марта 2024 в 12:08 Размер текста - 17 +

Фабрика «Рот Фронт» отсудила 200 тысяч у курганской фирмы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Шоколадная фабрика «Рот Фронт» из Москвы отсудила у курганской кондитерской компании «Арт и Ко плюс» 200 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака на «Птичье молоко». Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области. Изначально московское предприятие требовало компенсацию в два миллиона рублей. «Кондитерскую компанию из Кургана обязали выплатить компенсацию фабрике „Рот Фронт“ за незаконное использование товарного знака „Птичье молоко“. Решением Арбитражного суда исковые требования удовлетворены частично. С курганской кондитерской организации в пользу „Рот Фронт“ взыскано 200 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило», — указано в telegram-канале «Правосудие Зауралья». Компания «Рот Фронт» указывала в суде, что кондитеры из Кургана производили и продавали продукцию с использованием этикеток, которые похожи на их товарный знак. При этом в московской фирме уточняли, что между ними не было заключено никаких договоров на его использование. Ранее URA.RU писало, что курганские кондитеры заказывали экспертизу у пермской компании, чтобы выиграть суд у «Рот-Фронта». За две проверки им пришлось заплатить экспертам 260 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шоколадная фабрика «Рот Фронт» из Москвы отсудила у курганской кондитерской компании «Арт и Ко плюс» 200 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака на «Птичье молоко». Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области. Изначально московское предприятие требовало компенсацию в два миллиона рублей. «Кондитерскую компанию из Кургана обязали выплатить компенсацию фабрике „Рот Фронт“ за незаконное использование товарного знака „Птичье молоко“. Решением Арбитражного суда исковые требования удовлетворены частично. С курганской кондитерской организации в пользу „Рот Фронт“ взыскано 200 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило», — указано в telegram-канале «Правосудие Зауралья». Компания «Рот Фронт» указывала в суде, что кондитеры из Кургана производили и продавали продукцию с использованием этикеток, которые похожи на их товарный знак. При этом в московской фирме уточняли, что между ними не было заключено никаких договоров на его использование. Ранее URA.RU писало, что курганские кондитеры заказывали экспертизу у пермской компании, чтобы выиграть суд у «Рот-Фронта». За две проверки им пришлось заплатить экспертам 260 тысяч рублей.