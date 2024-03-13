13 марта 2024

Шоколадная фабрика из Москвы отсудила сотни тысяч у курганских кондитеров

© Служба новостей «URA.RU»
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Кондитерская фабрика «Пермская». Пермь, кондитерская фабрика, конфеты шоколадные, производство
Фабрика «Рот Фронт» отсудила 200 тысяч у курганской фирмы Фото:

Шоколадная фабрика «Рот Фронт» из Москвы отсудила у курганской кондитерской компании «Арт и Ко плюс» 200 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака на «Птичье молоко». Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области. Изначально московское предприятие требовало компенсацию в два миллиона рублей.

«Кондитерскую компанию из Кургана обязали выплатить компенсацию фабрике „Рот Фронт“ за незаконное использование товарного знака „Птичье молоко“. Решением Арбитражного суда исковые требования удовлетворены частично. С курганской кондитерской организации в пользу „Рот Фронт“ взыскано 200 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило», — указано в telegram-канале «Правосудие Зауралья».

Компания «Рот Фронт» указывала в суде, что кондитеры из Кургана производили и продавали продукцию с использованием этикеток, которые похожи на их товарный знак. При этом в московской фирме уточняли, что между ними не было заключено никаких договоров на его использование.

Ранее URA.RU писало, что курганские кондитеры заказывали экспертизу у пермской компании, чтобы выиграть суд у «Рот-Фронта». За две проверки им пришлось заплатить экспертам 260 тысяч рублей.

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Шоколадная фабрика «Рот Фронт» из Москвы отсудила у курганской кондитерской компании «Арт и Ко плюс» 200 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака на «Птичье молоко». Об этом сообщается в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области. Изначально московское предприятие требовало компенсацию в два миллиона рублей. «Кондитерскую компанию из Кургана обязали выплатить компенсацию фабрике „Рот Фронт“ за незаконное использование товарного знака „Птичье молоко“. Решением Арбитражного суда исковые требования удовлетворены частично. С курганской кондитерской организации в пользу „Рот Фронт“ взыскано 200 тыс. рублей. Решение суда в законную силу не вступило», — указано в telegram-канале «Правосудие Зауралья». Компания «Рот Фронт» указывала в суде, что кондитеры из Кургана производили и продавали продукцию с использованием этикеток, которые похожи на их товарный знак. При этом в московской фирме уточняли, что между ними не было заключено никаких договоров на его использование. Ранее URA.RU писало, что курганские кондитеры заказывали экспертизу у пермской компании, чтобы выиграть суд у «Рот-Фронта». За две проверки им пришлось заплатить экспертам 260 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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