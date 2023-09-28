Курганские кондитеры заказали экспертизу у пермской компании, чтобы выиграть суд у «Рот-Фронта»

Компания из Кургана оспаривает авторские права на «Птичье молоко» с «Рот-Фронт»

28 сентября 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Кондитеры из Кургана заказали экспертизы, чтобы доказать отсутствие нарушений авторских прав «Рот-Фронт» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганский производитель кондитерских изделий «АРТ и Ко Плюс» заказал две экспертизы, чтобы доказать отсутствие нарушений авторских прав на товарный знак «Птичье молоко» столичной компании «Рот-Фронт». Проверкой займутся компании из Перми и Москвы, сообщается в материалах Арбитражного суда Курганской области. «Ходатайства ООО «Арт и Ко плюс» о назначении судебных экспертиз удовлетворить. Назначить по делу судебную социологическую экспертизу, проведение которой поручить ООО «Уральский институт социологических и маркетинговых исследований», г. Пермь. <…> Назначить судебную экспертизу, проведение которой поручить ООО «Патентно-правовая фирма «Искона-II», г. Москва», — говорится в картотеке суда. Новое судебное заседание назначено на девятое ноября 2023 года. Общая стоимость двух экспертиз, по данным суда, составит 260 тысяч рублей. Расходы на их проведение возложены на компанию «Арт и Ко плюс». Экспертам необходимо будет установить есть ли на этикетках продукции курганских кондитеров идентичные или сходные элементы до степени смешения с товарным знаком «Птичье молоко». Представитель московской компании «Рот-Фронт» возражал против назначения экспертиз. По мнению истца, экспертные компании не имеют соответствующих специализации и навыков. Ранее URA.RU писало, что «Рот Фронт» подал в суд на кондитеров из Кургана из-за авторских прав на «Птичье молоко». Столичная фирма требует от компании «Арт и Ко плюс» компенсацию в два млн рублей за использование своего товарного знака. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский производитель кондитерских изделий «АРТ и Ко Плюс» заказал две экспертизы, чтобы доказать отсутствие нарушений авторских прав на товарный знак «Птичье молоко» столичной компании «Рот-Фронт». Проверкой займутся компании из Перми и Москвы, сообщается в материалах Арбитражного суда Курганской области. «Ходатайства ООО «Арт и Ко плюс» о назначении судебных экспертиз удовлетворить. Назначить по делу судебную социологическую экспертизу, проведение которой поручить ООО «Уральский институт социологических и маркетинговых исследований», г. Пермь. <…> Назначить судебную экспертизу, проведение которой поручить ООО «Патентно-правовая фирма «Искона-II», г. Москва», — говорится в картотеке суда. Новое судебное заседание назначено на девятое ноября 2023 года. Общая стоимость двух экспертиз, по данным суда, составит 260 тысяч рублей. Расходы на их проведение возложены на компанию «Арт и Ко плюс». Экспертам необходимо будет установить есть ли на этикетках продукции курганских кондитеров идентичные или сходные элементы до степени смешения с товарным знаком «Птичье молоко». Представитель московской компании «Рот-Фронт» возражал против назначения экспертиз. По мнению истца, экспертные компании не имеют соответствующих специализации и навыков. Ранее URA.RU писало, что «Рот Фронт» подал в суд на кондитеров из Кургана из-за авторских прав на «Птичье молоко». Столичная фирма требует от компании «Арт и Ко плюс» компенсацию в два млн рублей за использование своего товарного знака.