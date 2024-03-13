13 марта 2024

Прокуратура проконтролирует ремонт поликлиники в челябинском поселке

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, коридор, очередь , поликлиника, пациенты, здоровье, медицина, заболеваемость
Здание поликлиники будет отремонтировано Фото:

Транспортная прокуратура поставила на контроль ремонт поликлиники в поселке Бердяуш Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Решением Саткинского городского суда Челябинской области иск Златоустовского транспортного прокурора к ОАО „РЖД“ о проведении в здании поликлиники необходимого текущего и капитального ремонта удовлетворен. За его фактическим исполнением установлен контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что на состояние поликлиники, которая состоит на балансе Челябинской дистанции гражданских сооружений, пожаловались местные жители. Это единственное медучреждение поселка, однако оно находится в неудовлетворительном состоянии. На стенах разрушена кирпичная кладка, по всему периметру фасада крыши бетонные сколы, на крыльце центрального входа в поликлинику нет плитки, на лестнице между первым и вторым этажом подтеки и повреждения штукатурки. По данным прокуратуры, два помещения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, что требует ограничения к ним доступа посторонних лиц.

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Транспортная прокуратура поставила на контроль ремонт поликлиники в поселке Бердяуш Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Решением Саткинского городского суда Челябинской области иск Златоустовского транспортного прокурора к ОАО „РЖД“ о проведении в здании поликлиники необходимого текущего и капитального ремонта удовлетворен. За его фактическим исполнением установлен контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что на состояние поликлиники, которая состоит на балансе Челябинской дистанции гражданских сооружений, пожаловались местные жители. Это единственное медучреждение поселка, однако оно находится в неудовлетворительном состоянии. На стенах разрушена кирпичная кладка, по всему периметру фасада крыши бетонные сколы, на крыльце центрального входа в поликлинику нет плитки, на лестнице между первым и вторым этажом подтеки и повреждения штукатурки. По данным прокуратуры, два помещения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, что требует ограничения к ним доступа посторонних лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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