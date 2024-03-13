Прокуратура проконтролирует ремонт поликлиники в челябинском поселке

14 марта 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Здание поликлиники будет отремонтировано Фото: Илья Московец © URA.RU Транспортная прокуратура поставила на контроль ремонт поликлиники в поселке Бердяуш Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Решением Саткинского городского суда Челябинской области иск Златоустовского транспортного прокурора к ОАО „РЖД“ о проведении в здании поликлиники необходимого текущего и капитального ремонта удовлетворен. За его фактическим исполнением установлен контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что на состояние поликлиники, которая состоит на балансе Челябинской дистанции гражданских сооружений, пожаловались местные жители. Это единственное медучреждение поселка, однако оно находится в неудовлетворительном состоянии. На стенах разрушена кирпичная кладка, по всему периметру фасада крыши бетонные сколы, на крыльце центрального входа в поликлинику нет плитки, на лестнице между первым и вторым этажом подтеки и повреждения штукатурки. По данным прокуратуры, два помещения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, что требует ограничения к ним доступа посторонних лиц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Транспортная прокуратура поставила на контроль ремонт поликлиники в поселке Бердяуш Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Решением Саткинского городского суда Челябинской области иск Златоустовского транспортного прокурора к ОАО „РЖД“ о проведении в здании поликлиники необходимого текущего и капитального ремонта удовлетворен. За его фактическим исполнением установлен контроль», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что на состояние поликлиники, которая состоит на балансе Челябинской дистанции гражданских сооружений, пожаловались местные жители. Это единственное медучреждение поселка, однако оно находится в неудовлетворительном состоянии. На стенах разрушена кирпичная кладка, по всему периметру фасада крыши бетонные сколы, на крыльце центрального входа в поликлинику нет плитки, на лестнице между первым и вторым этажом подтеки и повреждения штукатурки. По данным прокуратуры, два помещения находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, что требует ограничения к ним доступа посторонних лиц.