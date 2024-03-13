В Перми стоимость ингредиентов для приготовления блинов начинается от 344 рублей. За такую цену можно купить продуктовый набор, в который входят молоко, яйца, сахар, мука, соль и растительное масло.
«Самый выгодный блинный набор в Перми — в „Магните“. Его стоимость — 343,94 рубля. Доставка продуктов заставит пермяков разориться, а супермаркет у дома сэкономит вам почти 250 рублей», — пишет telegram-канал «Большая Пермь».
Уточняется, что самые дорогие продукты оказались в сервисе доставки «Самокат». За ингредиенты для блинов в нем придется заплатить 601 рубль. Также цены сравнили в супермаркетах «Ашан», «Перекресток», «Пятерочка», «Лента», «Монетка» и «Красное и белое». В них блинный набор продают от 345,71 рубля до 499,54 рубля.
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