13 марта 2024

Сколько стоит приготовить блины в Перми. Инфографика

В Перми набор продуктов для приготовления блинов стоит от 344 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ТЦ Пекин. Екатеринбург, блины, масленица, еда
Дешевле всего брать продукты для блинов в магазинах «Магнит» Фото:

В Перми стоимость ингредиентов для приготовления блинов начинается от 344 рублей. За такую цену можно купить продуктовый набор, в который входят молоко, яйца, сахар, мука, соль и растительное масло.

«Самый выгодный блинный набор в Перми — в „Магните“. Его стоимость — 343,94 рубля. Доставка продуктов заставит пермяков разориться, а супермаркет у дома сэкономит вам почти 250 рублей», — пишет telegram-канал «Большая Пермь».

Уточняется, что самые дорогие продукты оказались в сервисе доставки «Самокат». За ингредиенты для блинов в нем придется заплатить 601 рубль. Также цены сравнили в супермаркетах «Ашан», «Перекресток», «Пятерочка», «Лента», «Монетка» и «Красное и белое». В них блинный набор продают от 345,71 рубля до 499,54 рубля.

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В Перми стоимость ингредиентов для приготовления блинов начинается от 344 рублей. За такую цену можно купить продуктовый набор, в который входят молоко, яйца, сахар, мука, соль и растительное масло. «Самый выгодный блинный набор в Перми — в „Магните“. Его стоимость — 343,94 рубля. Доставка продуктов заставит пермяков разориться, а супермаркет у дома сэкономит вам почти 250 рублей», — пишет telegram-канал «Большая Пермь». Уточняется, что самые дорогие продукты оказались в сервисе доставки «Самокат». За ингредиенты для блинов в нем придется заплатить 601 рубль. Также цены сравнили в супермаркетах «Ашан», «Перекресток», «Пятерочка», «Лента», «Монетка» и «Красное и белое». В них блинный набор продают от 345,71 рубля до 499,54 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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