Уральские предприятия в три раза чаще стали закупать защиту от беспилотников

Уральские предприятия в три раза чаще стали заказывать защиту от беспилотников в 2023 году в сравнении с предыдущим годом. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе торговой площадки «ТендерПро».
"Число заказов на комплексы защиты от беспилотников в 2023 году в УрФО выросло в три раза. В основном тендеры на системы защиты от БПЛА на Урале проводят нефтегазовые (в 70 % случаев) и промышленные (в 30% случаев) предприятия", — говорится в сообщении.
Большинство компаний (64%) для защиты от БПЛА закупает антидроновые ружья стоимостью до миллиона рублей, а оставшиеся 36% приобретают стационарные и мобильные комплексы противодействия беспилотникам стоимостью более одного миллиона рублей.
"Участившиеся попадания дронов по коммерческим объектам, вынудили предприятия не только чаще проводить тендеры на комплексы защиты от беспилотников на электронных торговых площадках, но и страховаться", — рассказала коммерческий директор «ТендерПро» Елена Астафьева. По ее словам, интерес на услуги страхования вырос также в три раза.
Чаще всего торги на системы защиты от БПЛА проводят коммерческие предприятия из Центрального (38,5% , Приволжского (20,5%), Южного (13%), Уральского и Северо-Западного федеральных округов (в 10,2% случаев соответственно).
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