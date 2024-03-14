Каждый шестой уралец годами не ходит в отпуск

На Урале 18% жителей (каждый шестой) остались без отпуска в 2023 году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "Авиасейлс".
"По результатам опроса выяснилось, что 18% жителей Уральского федерального округа оне ходили в отпуск в 2023 году. Это на 10% больше, чем в 2022 году", — говорится в сообщении. При этом 2% респондентов были в отпуске лишь один раз за год, 31% — два раза. Но даже для тех, кто отдыхал, отпуск — это не всегда про путешествие.
Большинство 67% участников опроса уходили на каникулы, но не меняли обстановку: оставались дома или в пределах родного города. При этом, согласно исследованиям, путешественники, которые получают новые и захватывающие впечатления во время отпуска, проявляют более высокий уровень удовлетворённости как самим отдыхом, так и жизнью в целом.
Анализ ответов респондентов также позволил установить взаимосвязь между отсутствием отпуска и психическим состоянием. Участники опроса, пропустившие отпуск, описывают свои ощущения как «опустошённость» (36%), «физическое истощение» (18%), «раздражительность, агрессия» (14%), а также «стресс» (12%).
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