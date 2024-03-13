Начальнику пермских колоний подыскали зама, который будет отвечать за цифровую трансформацию

В ГУФСИН по Пермскому краю появился ответственный за цифровую трансформацию

14 марта 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

Владимир Смирнов работает в уголовно-исполнительной системе с 2011 года (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У начальника ГУФСИН по Пермскому краю появился новый заместитель. Им стал уроженец Уфы, полковник внутренней службы Владимир Смирнов. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что Смирнов будет отвечать за вопросы охраны и цифровой трансформации исправительных учреждений. «Смирнов Владимир Васильевич, полковник внутренней службы назначен заместителем начальника ГУФСИН по Пермскому краю по вопросам охраны и цифровой трансформации», — пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН. Предшественник Смирнова, отвечавший за вопросы охраны в ведомстве Сергей Носов, оставил должность в августе 2023 года в связи с выходом на пенсию. Смирнову 48 лет. Он родился в Уфе, окончил Уфимский юридический университет МВД по специальности «Юриспруденция». В уголовно-исполнительной системе работает с 2011 года. До этого проходил службу на руководящих должностях в УФСИН по республике Башкортостан. Смирнов стал четвертым по счету заместителем руководителя краевого управления ФСИН Леонида Мустайкина. Владимир Смирнов приступил к обязанностям замначальника ГУФСИН по Пермскому краю Фото: сайт ГУФСИН по Пермскому краю, 59.fsin.gov.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У начальника ГУФСИН по Пермскому краю появился новый заместитель. Им стал уроженец Уфы, полковник внутренней службы Владимир Смирнов. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что Смирнов будет отвечать за вопросы охраны и цифровой трансформации исправительных учреждений. «Смирнов Владимир Васильевич, полковник внутренней службы назначен заместителем начальника ГУФСИН по Пермскому краю по вопросам охраны и цифровой трансформации», — пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН. Предшественник Смирнова, отвечавший за вопросы охраны в ведомстве Сергей Носов, оставил должность в августе 2023 года в связи с выходом на пенсию. Смирнову 48 лет. Он родился в Уфе, окончил Уфимский юридический университет МВД по специальности «Юриспруденция». В уголовно-исполнительной системе работает с 2011 года. До этого проходил службу на руководящих должностях в УФСИН по республике Башкортостан. Смирнов стал четвертым по счету заместителем руководителя краевого управления ФСИН Леонида Мустайкина.