Начальнику пермских колоний подыскали зама, который будет отвечать за цифровую трансформацию

У начальника ГУФСИН по Пермскому краю появился новый заместитель. Им стал уроженец Уфы, полковник внутренней службы Владимир Смирнов. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что Смирнов будет отвечать за вопросы охраны и цифровой трансформации исправительных учреждений.
«Смирнов Владимир Васильевич, полковник внутренней службы назначен заместителем начальника ГУФСИН по Пермскому краю по вопросам охраны и цифровой трансформации», — пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН. Предшественник Смирнова, отвечавший за вопросы охраны в ведомстве Сергей Носов, оставил должность в августе 2023 года в связи с выходом на пенсию.
Смирнову 48 лет. Он родился в Уфе, окончил Уфимский юридический университет МВД по специальности «Юриспруденция». В уголовно-исполнительной системе работает с 2011 года. До этого проходил службу на руководящих должностях в УФСИН по республике Башкортостан. Смирнов стал четвертым по счету заместителем руководителя краевого управления ФСИН Леонида Мустайкина.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.