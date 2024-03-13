13 марта 2024

Начальнику пермских колоний подыскали зама, который будет отвечать за цифровую трансформацию

В ГУФСИН по Пермскому краю появился ответственный за цифровую трансформацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция ГУФСИН по СО в ИНТЕРФАКСе. Екатеринбург, полковник, фсин россии, погоны, форма
Владимир Смирнов работает в уголовно-исполнительной системе с 2011 года (архивное фото) Фото:

У начальника ГУФСИН по Пермскому краю появился новый заместитель. Им стал уроженец Уфы, полковник внутренней службы Владимир Смирнов. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что Смирнов будет отвечать за вопросы охраны и цифровой трансформации исправительных учреждений.

«Смирнов Владимир Васильевич, полковник внутренней службы назначен заместителем начальника ГУФСИН по Пермскому краю по вопросам охраны и цифровой трансформации», — пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН. Предшественник Смирнова, отвечавший за вопросы охраны в ведомстве Сергей Носов, оставил должность в августе 2023 года в связи с выходом на пенсию.

Смирнову 48 лет. Он родился в Уфе, окончил Уфимский юридический университет МВД по специальности «Юриспруденция». В уголовно-исполнительной системе работает с 2011 года. До этого проходил службу на руководящих должностях в УФСИН по республике Башкортостан. Смирнов стал четвертым по счету заместителем руководителя краевого управления ФСИН Леонида Мустайкина.

Владимир Смирнов приступил к обязанностям замначальника ГУФСИН по Пермскому краю
Владимир Смирнов приступил к обязанностям замначальника ГУФСИН по Пермскому краю
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У начальника ГУФСИН по Пермскому краю появился новый заместитель. Им стал уроженец Уфы, полковник внутренней службы Владимир Смирнов. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили, что Смирнов будет отвечать за вопросы охраны и цифровой трансформации исправительных учреждений. «Смирнов Владимир Васильевич, полковник внутренней службы назначен заместителем начальника ГУФСИН по Пермскому краю по вопросам охраны и цифровой трансформации», — пояснили в пресс-службе регионального управления ФСИН. Предшественник Смирнова, отвечавший за вопросы охраны в ведомстве Сергей Носов, оставил должность в августе 2023 года в связи с выходом на пенсию. Смирнову 48 лет. Он родился в Уфе, окончил Уфимский юридический университет МВД по специальности «Юриспруденция». В уголовно-исполнительной системе работает с 2011 года. До этого проходил службу на руководящих должностях в УФСИН по республике Башкортостан. Смирнов стал четвертым по счету заместителем руководителя краевого управления ФСИН Леонида Мустайкина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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