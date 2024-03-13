Жители ХМАО смогут проголосовать за обустройство общественных пространств на избирательных участках

Жители ХМАО могут проголосовать за обустройство общественных пространств округа на избирательных участках по выборам президента РФ. Волонтеры помогут югорчанам разобраться с интернет-платформой и отдать голос за площадку, которая нуждается в преображении.
«С 15 марта стартует Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жилье и городская среда“, реализуемого по решению Президента России. Вблизи избирательных участков по выборам президента РФ будут работать волонтеры в брендированной одежде с планшетами. Они помогут очень быстро пройти эту процедуру», — сообщила директор Департамента пространственного развития и архитектуры — главный архитектор ХМАО Виктория Семенова во время прямого эфира на странице «ЦУР Ханты-мансийского автономного округа -Югры» в социальной сети «ВКонтакте».
В этом году в списке претендентов на благоустройство — 42 объекта в 16-ти городах и поселках ХМАО: Когалыме, Мегионе, Лангепасе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, Югорске, Белоярском, Излучинске, Советском и Лянторе. В 2023 году по результатам общественного голосования были благоустроены 67 территорий. «В прошлом году в нашем регионе за объекты благоустройства проголосовали 117 тысяч человек. Будем рады, если он увеличится в этом году», — добавила Семенова.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила список победителей всероссийского онлайн-голосования по выбору дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в первую очередь.
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