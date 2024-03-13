13 марта 2024

Жители ХМАО смогут проголосовать за обустройство общественных пространств на избирательных участках

В ХМАО стартует голосование за обустройство общественных территорий 15 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Благоустройство Солнечных аллей в мкр Солнечный. Екатеринбург, благоустройство города, лежаки в парке
С 15 по 17 марта жители ХМАО смогут выбрать территории для благоустройства Фото:

Жители ХМАО могут проголосовать за обустройство общественных пространств округа на избирательных участках по выборам президента РФ. Волонтеры помогут югорчанам разобраться с интернет-платформой и отдать голос за площадку, которая нуждается в преображении.

«С 15 марта стартует Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жилье и городская среда“, реализуемого по решению Президента России. Вблизи избирательных участков по выборам президента РФ будут работать волонтеры в брендированной одежде с планшетами. Они помогут очень быстро пройти эту процедуру», — сообщила директор Департамента пространственного развития и архитектуры — главный архитектор ХМАО Виктория Семенова во время прямого эфира на странице «ЦУР Ханты-мансийского автономного округа -Югры» в социальной сети «ВКонтакте».

В этом году в списке претендентов на благоустройство — 42 объекта в 16-ти городах и поселках ХМАО: Когалыме, Мегионе, Лангепасе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, Югорске, Белоярском, Излучинске, Советском и Лянторе. В 2023 году по результатам общественного голосования были благоустроены 67 территорий. «В прошлом году в нашем регионе за объекты благоустройства проголосовали 117 тысяч человек. Будем рады, если он увеличится в этом году», — добавила Семенова.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила список победителей всероссийского онлайн-голосования по выбору дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в первую очередь.

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Жители ХМАО могут проголосовать за обустройство общественных пространств округа на избирательных участках по выборам президента РФ. Волонтеры помогут югорчанам разобраться с интернет-платформой и отдать голос за площадку, которая нуждается в преображении. «С 15 марта стартует Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта „Формирование комфортной городской среды“ нацпроекта „Жилье и городская среда“, реализуемого по решению Президента России. Вблизи избирательных участков по выборам президента РФ будут работать волонтеры в брендированной одежде с планшетами. Они помогут очень быстро пройти эту процедуру», — сообщила директор Департамента пространственного развития и архитектуры — главный архитектор ХМАО Виктория Семенова во время прямого эфира на странице «ЦУР Ханты-мансийского автономного округа -Югры» в социальной сети «ВКонтакте». В этом году в списке претендентов на благоустройство — 42 объекта в 16-ти городах и поселках ХМАО: Когалыме, Мегионе, Лангепасе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, Югорске, Белоярском, Излучинске, Советском и Лянторе. В 2023 году по результатам общественного голосования были благоустроены 67 территорий. «В прошлом году в нашем регионе за объекты благоустройства проголосовали 117 тысяч человек. Будем рады, если он увеличится в этом году», — добавила Семенова. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила список победителей всероссийского онлайн-голосования по выбору дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, благоустроят в первую очередь.
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