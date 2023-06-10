Власти ХМАО сообщили, какие общественные территории благоустроят в первую очередь

Губернатор ХМАО озвучила победителей в федеральном голосовании по выбору территорий благоустройства

11 июня 2023 в 19:23 Размер текста - 17 +

В первую очередь благоустроят проекты, которым жители ХМАО отдали наибольшее количество своих голосов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила список победителей всероссийского онлайн-голосования по выбору дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первую очередь. Итоги голосования губернатор сообщила в социальных сетях. «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подвело итоги III всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства. Общественные территории по проектам, которые набрали наибольшее число голосов, будут благоустроены, приоритетно. В Нягани и Югорске обустроят городские парки, в Излучинске — набережную, в Федоровском — городскую территорию, в Лянторе — сквер и пешеходную зону, в Нижневартовске — проспект Победы, в Лангепасе и Урае обустроены мемориальные комплексы в память о погибших», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале главы округа. Уточняется, что в других муниципалитетах региона продолжится благоустройство уже используемых объектов. Губернатор сообщила, что первые результаты реализации проектов жители увидят уже в текущем году.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова озвучила список победителей всероссийского онлайн-голосования по выбору дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в первую очередь. Итоги голосования губернатор сообщила в социальных сетях. «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ подвело итоги III всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства. Общественные территории по проектам, которые набрали наибольшее число голосов, будут благоустроены, приоритетно. В Нягани и Югорске обустроят городские парки, в Излучинске — набережную, в Федоровском — городскую территорию, в Лянторе — сквер и пешеходную зону, в Нижневартовске — проспект Победы, в Лангепасе и Урае обустроены мемориальные комплексы в память о погибших», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале главы округа. Уточняется, что в других муниципалитетах региона продолжится благоустройство уже используемых объектов. Губернатор сообщила, что первые результаты реализации проектов жители увидят уже в текущем году.