В ХМАО почти 83% избирателей заявили о готовности пойти на выборы президента РФ

В ХМАО 82,7% опрошенных избирателей заявили о готовности пойти на выборы президента России. Об этом сообщил глава окружного избиркома Денис Корнеев, подводя итоги проекта «ИнформУИК». Всего волонтеры обошли более 99% домовладений в Югре, чтобы узнать, намерены ли избиратели проголосовать.
«Задача была — обойти как можно больше домовладений, это и квартиры, и частный сектор. Члены УИК обошли 99,3% всех домовладений в Югре за три недели. Всего домовладений в округе 532 тысячи. Среди тех, кого мы посетили, 82,7% избирателей сообщили о своем желании принять участие в предстоящих выборах, и мы очень надеемся, что эти намерения они реализуют», — подвел итоги «ИнформУИК» глава избиркома ХМАО.
По словам Корнеева, югорчане оказались отзывчивыми и часто приглашали членов УИК в квартиры, делились своими историями и рассказывали о трудовом пути. В итоге, избирком решил собрать эти истории в спецпроект, чтобы опубликовать как на своих ресурсах, так и на ресурсах территориальных комиссий. «Попадали на различные важные мероприятия. Это были и свадьбы, и юбилеи, информировали и в ходе свадьбы избирателей — жениха и невесту. Все было очень позитивно», — отметил председатель окризбиркома.
Обходчиком проекта «ИнформУИК» стала и губернатор ХМАО Наталья Комарова. Получив удостоверение УИК №1 в Березовском районе, она пригласила на выборы главы государства жителей поселка Березово.
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