В газовой столице ЯНАО горожане не могут пройти флюорографию

Жителей Нового Уренгоя направляют на рентген из-за ремонта флюорографов

14 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

В Новоуренгойских больницах сломались флюорографы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) не могут пройти флюорографию ни в одной больнице города, пациентов направляют на рентгенологическое исследование. О скоплении очереди возле рентген-кабинета URA.RU сообщила горожанка. «Ни на северной, ни на южной части города в больницах не делают флюорографию. Отправляют на рентген. А там большие очереди, не все успевают пройти процедуру. Это уже давно длится. Люди бегают по больницам, лишь бы справку получить вовремя», — рассказала собеседница агентства. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что оба флюорографа находятся на ремонте. «Ожидаем поставку запчастей. Временно мы выполняем рентген органов грудной клетки. Исследование доступно в обеих взрослых поликлиниках. Прием пациентов в кабинетах поликлиник №1 и №2 осуществляется до 18:00», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о проблеме жителей Надыма (ЯНАО) записать своих детей к стоматологу. По словам горожан, на всей пациентов не хватает талонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) не могут пройти флюорографию ни в одной больнице города, пациентов направляют на рентгенологическое исследование. О скоплении очереди возле рентген-кабинета URA.RU сообщила горожанка. «Ни на северной, ни на южной части города в больницах не делают флюорографию. Отправляют на рентген. А там большие очереди, не все успевают пройти процедуру. Это уже давно длится. Люди бегают по больницам, лишь бы справку получить вовремя», — рассказала собеседница агентства. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что оба флюорографа находятся на ремонте. «Ожидаем поставку запчастей. Временно мы выполняем рентген органов грудной клетки. Исследование доступно в обеих взрослых поликлиниках. Прием пациентов в кабинетах поликлиник №1 и №2 осуществляется до 18:00», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о проблеме жителей Надыма (ЯНАО) записать своих детей к стоматологу. По словам горожан, на всей пациентов не хватает талонов.