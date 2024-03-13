В газовой столице ЯНАО горожане не могут пройти флюорографию

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) не могут пройти флюорографию ни в одной больнице города, пациентов направляют на рентгенологическое исследование. О скоплении очереди возле рентген-кабинета URA.RU сообщила горожанка.
«Ни на северной, ни на южной части города в больницах не делают флюорографию. Отправляют на рентген. А там большие очереди, не все успевают пройти процедуру. Это уже давно длится. Люди бегают по больницам, лишь бы справку получить вовремя», — рассказала собеседница агентства.
В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что оба флюорографа находятся на ремонте. «Ожидаем поставку запчастей. Временно мы выполняем рентген органов грудной клетки. Исследование доступно в обеих взрослых поликлиниках. Прием пациентов в кабинетах поликлиник №1 и №2 осуществляется до 18:00», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщило о проблеме жителей Надыма (ЯНАО) записать своих детей к стоматологу. По словам горожан, на всей пациентов не хватает талонов.
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