13 марта 2024

В газовой столице ЯНАО горожане не могут пройти флюорографию

Жителей Нового Уренгоя направляют на рентген из-за ремонта флюорографов
© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника. Курган, поликлиника, рентген, флюорография, больница
В Новоуренгойских больницах сломались флюорографы Фото:

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) не могут пройти флюорографию ни в одной больнице города, пациентов направляют на рентгенологическое исследование. О скоплении очереди возле рентген-кабинета URA.RU сообщила горожанка.

«Ни на северной, ни на южной части города в больницах не делают флюорографию. Отправляют на рентген. А там большие очереди, не все успевают пройти процедуру. Это уже давно длится. Люди бегают по больницам, лишь бы справку получить вовремя», — рассказала собеседница агентства.

В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что оба флюорографа находятся на ремонте. «Ожидаем поставку запчастей. Временно мы выполняем рентген органов грудной клетки. Исследование доступно в обеих взрослых поликлиниках. Прием пациентов в кабинетах поликлиник №1 и №2 осуществляется до 18:00», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщило о проблеме жителей Надыма (ЯНАО) записать своих детей к стоматологу. По словам горожан, на всей пациентов не хватает талонов.

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Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) не могут пройти флюорографию ни в одной больнице города, пациентов направляют на рентгенологическое исследование. О скоплении очереди возле рентген-кабинета URA.RU сообщила горожанка. «Ни на северной, ни на южной части города в больницах не делают флюорографию. Отправляют на рентген. А там большие очереди, не все успевают пройти процедуру. Это уже давно длится. Люди бегают по больницам, лишь бы справку получить вовремя», — рассказала собеседница агентства. В окружном департаменте здравоохранения корреспонденту URA.RU сообщили, что оба флюорографа находятся на ремонте. «Ожидаем поставку запчастей. Временно мы выполняем рентген органов грудной клетки. Исследование доступно в обеих взрослых поликлиниках. Прием пациентов в кабинетах поликлиник №1 и №2 осуществляется до 18:00», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщило о проблеме жителей Надыма (ЯНАО) записать своих детей к стоматологу. По словам горожан, на всей пациентов не хватает талонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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