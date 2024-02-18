В ЯНАО горожане месяцами не могут записать детей к стоматологу

В поликлинике Надыма не хватает детских стоматологов

19 февраля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

В Надыме из-за нехватки врачей детям не могут вылечить зубы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Надыме (ЯНАО) родители месяцами пытаются записать своих детей на прием к стоматологу. Об отсутствии врачей и талонов горожане сообщили в социальной сети. «В стоматологической поликлинике невозможно записать ребенка на лечение зуба, вечно нет талонов и врачей. По острой боли записали, нерв удалили, а дальше сказали брать талон, но талонов нет. 2 недели ребенок ходит с дыркой в зубе, расковыряли, а дальше лечение не продолжили. Куда обращаться, что делать с этим безразличием врачей?», — написала жительница города в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Многие надымчане поддержали автора поста, рассказав о своих неудачных попытках записи в больницу. «Я ребенка на протяжении 4 недель записать не могу. И утром в 07:30 пыталась ловить талон, безрезультатно», — поделилась Анна Пелецкая. «В течении многих недель пыталась записать ребенка к стоматологу, по истечении двух месяцев удалось, и вот в канун приема сообщают, что доктор заболела, нас вносят в лист ожидания», — рассказала Наталья Сазонова. «Дочери поставили пломбу в городской в марте, в начале декабря она выпала. До сих пор не могу записать ее», — отметила Олеся Харина. В районной больнице сообщили, что на данный момент детский стоматологический прием ведут два врача-стоматолога — Султанова и Василик. «Также с 19 февраля возобновлен прием зубного врача Петровой. На ближайшую неделю запись к данному специалисту сформирована из листа ожидания. Распределение талонов на плановый прием производится следующим образом: 60% — это первичная запись через портал Yamalmed.ru, приложение „К врачу“ и call-центр, где размещение талонов для записи осуществляется ежедневно в 07:30 утра на период 14 календарных дней. В Госуслугах запись открывается в 00:00. Неотложная помощь оказывается в день обращения в полном объеме, дальнейшее лечение зуба проходит в плановом порядке», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) на долгое ожидание приема врача-стоматолога. По словам горожан, чтобы попасть к специалисту, им приходится ждать свободные талоны несколько месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Надыме (ЯНАО) родители месяцами пытаются записать своих детей на прием к стоматологу. Об отсутствии врачей и талонов горожане сообщили в социальной сети. «В стоматологической поликлинике невозможно записать ребенка на лечение зуба, вечно нет талонов и врачей. По острой боли записали, нерв удалили, а дальше сказали брать талон, но талонов нет. 2 недели ребенок ходит с дыркой в зубе, расковыряли, а дальше лечение не продолжили. Куда обращаться, что делать с этим безразличием врачей?», — написала жительница города в сообществе «Злой и добрый надымчанин». Многие надымчане поддержали автора поста, рассказав о своих неудачных попытках записи в больницу. «Я ребенка на протяжении 4 недель записать не могу. И утром в 07:30 пыталась ловить талон, безрезультатно», — поделилась Анна Пелецкая. «В течении многих недель пыталась записать ребенка к стоматологу, по истечении двух месяцев удалось, и вот в канун приема сообщают, что доктор заболела, нас вносят в лист ожидания», — рассказала Наталья Сазонова. «Дочери поставили пломбу в городской в марте, в начале декабря она выпала. До сих пор не могу записать ее», — отметила Олеся Харина. В районной больнице сообщили, что на данный момент детский стоматологический прием ведут два врача-стоматолога — Султанова и Василик. «Также с 19 февраля возобновлен прием зубного врача Петровой. На ближайшую неделю запись к данному специалисту сформирована из листа ожидания. Распределение талонов на плановый прием производится следующим образом: 60% — это первичная запись через портал Yamalmed.ru, приложение „К врачу“ и call-центр, где размещение талонов для записи осуществляется ежедневно в 07:30 утра на период 14 календарных дней. В Госуслугах запись открывается в 00:00. Неотложная помощь оказывается в день обращения в полном объеме, дальнейшее лечение зуба проходит в плановом порядке», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о жалобах жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) на долгое ожидание приема врача-стоматолога. По словам горожан, чтобы попасть к специалисту, им приходится ждать свободные талоны несколько месяцев.