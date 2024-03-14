Прокуратура просит три года колонии для чиновницы из Перми

Сотрудница прокуратуры выступила в прениях сторон по уголовному делу чиновницы Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Гособвинение просит отправить сотрудницу администрации Перми Ольгу Муравьеву в колонию-поселение на три года. По мнению прокуратуры, Муравьева проявила халатность в урегулировании численности бродячих собак и из-за этого погибла пенсионерка. Бездомные животные загрызли пожилую женщину в 2020 году.

«Халатность Муравьевой в суде доказана. За должностное преступление чиновницу надо отправить в колонию-поселение на три года», — передает позицию прокурора Натальи Аверьяновой «РБК-Пермь» из зала Ленинского районного суда. Сама же Муравьева вины не признает и просит вынести оправдательный приговор. С речью в прениях сторон она и ее защита выступят 18 марта.

Это уже третье судебное разбирательство в отношении Муравьевой после гибели пенсионерки, которую загрызли собаки. Первые два приговора были оправдательными, но оба были отменены вышестоящими судебными инстанциями. В предыдущий раз обвинение также запрашивало для чиновницы три года колонии-поселения.