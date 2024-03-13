13 марта 2024

В Свердловской области двухлетняя девочка отравилась наркотиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Малышку успели спасти врачи (архивное фото) Фото:

В Полевском (Свердловская область) двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком, который она нашла у сожителя матери. Инцидент произошел накануне, сообщил URA.RU источник из правоохранительных органов.

«На странное поведение дочки обратила внимание мама, врачи в тяжелом состоянии госпитализировали малышку. Позднее выяснилось, что девочка отравилась „синтетикой“. Вещество она нашла у сожителя своей мамы», — поделился собеседник агентства. По его данным, мужчина неоднократно был судим. Ребенок остался жив.

В пресс-группе ОМВД России «Полевской» сообщили URA.RU, что дело находится на контроле у сотрудников ПДН. «Мама девочки будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — добавили в ведомстве.

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В Полевском (Свердловская область) двухлетняя девочка отравилась синтетическим наркотиком, который она нашла у сожителя матери. Инцидент произошел накануне, сообщил URA.RU источник из правоохранительных органов. «На странное поведение дочки обратила внимание мама, врачи в тяжелом состоянии госпитализировали малышку. Позднее выяснилось, что девочка отравилась „синтетикой“. Вещество она нашла у сожителя своей мамы», — поделился собеседник агентства. По его данным, мужчина неоднократно был судим. Ребенок остался жив. В пресс-группе ОМВД России «Полевской» сообщили URA.RU, что дело находится на контроле у сотрудников ПДН. «Мама девочки будет привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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