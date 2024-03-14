Власти Нижневартовска назвали крупные ЖК, которые построят в 2024 году

В Нижневартовске застройщики построят три новых жилых комплекса в 2024 году

14 марта 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Застройщики должны сдать три жилых комплекса в новых районах Нижневартовска (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) в 2024 году застройщики должны сдать три жилых комплекса в новых районах. За счет них в городе появится около 40 тысяч квадратных метров жилья, рассказали URA.RU в управлении архитектуры и градостроительства местной администрации. «У компании „Нижневартовскстройдеталь“ заявлено в этом году два дома площадью 16 тысяч квадратных метров. Это третий дом в 40 микрорайоне и в 16п — один дом. И „Гарантстроймонтаж“ должен ввести почти 14 тысяч квадратных метров в 21 микрорайоне», — пояснил журналисту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. Среди застройщиков, которые в этом году начинают строительство нового жилья в Нижневартовске, компания «Крона» и сургутский девелопер «ДСК-1». Они должны закончить новые ЖК в следующем году. Дома появятся рядом с Комсомольским озером и на улице Ханты-Мансийской в рамкам комплексного развития территорий. «КРТ в широком смысле — это деятельность, направленная на создание благоприятных условий для населения. Механизм включает в себя большой комплекс целенаправленных усилий органов государственной власти и бизнеса по привлечение инвестиций в гражданское строительство, проектные разработки, улучшение жилищных условий граждан, инфраструктурные проекты и формирование комфортной городской среды», — пояснил журналисту агентства строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на месте заброшенного завода планируют построить коттеджный поселок. Старые конструкции демонтируют, а территорию тоже застроят в рамках комплексного развития территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижневартовске (ХМАО) в 2024 году застройщики должны сдать три жилых комплекса в новых районах. За счет них в городе появится около 40 тысяч квадратных метров жилья, рассказали URA.RU в управлении архитектуры и градостроительства местной администрации. «У компании „Нижневартовскстройдеталь“ заявлено в этом году два дома площадью 16 тысяч квадратных метров. Это третий дом в 40 микрорайоне и в 16п — один дом. И „Гарантстроймонтаж“ должен ввести почти 14 тысяч квадратных метров в 21 микрорайоне», — пояснил журналисту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. Среди застройщиков, которые в этом году начинают строительство нового жилья в Нижневартовске, компания «Крона» и сургутский девелопер «ДСК-1». Они должны закончить новые ЖК в следующем году. Дома появятся рядом с Комсомольским озером и на улице Ханты-Мансийской в рамкам комплексного развития территорий. «КРТ в широком смысле — это деятельность, направленная на создание благоприятных условий для населения. Механизм включает в себя большой комплекс целенаправленных усилий органов государственной власти и бизнеса по привлечение инвестиций в гражданское строительство, проектные разработки, улучшение жилищных условий граждан, инфраструктурные проекты и формирование комфортной городской среды», — пояснил журналисту агентства строительный эксперт и гендиректор союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске на месте заброшенного завода планируют построить коттеджный поселок. Старые конструкции демонтируют, а территорию тоже застроят в рамках комплексного развития территории.