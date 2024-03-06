В Нижневартовске задумали снести старый завод ради коттеджного поселка

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревенские пейзажи. Зима, деревня, коттедж, дача, загородный дом, поселок, село
Поселок хотят построить на месте заброшенного завода Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на месте заброшенного завода планируют построить коттеджный поселок. Старые конструкции демонтируют, а территорию застроят в рамках комплексного развития территории, рассказали URA.RU в городском управлении архитектуры и градостроительства.

«Это территория бывшего ЖБК-100 в северной части города, ее выкупил частный инвестор. Он пришел с предложением построить там коттеджный поселок. Зона эта позволяет [такую застройку]. Там прямоугольный участок с заброшенными заводскими конструкциями. Это все будет демонтироваться», — сообщил журналисту агентства начальник управления Станислав Чеботарев.

Поселок должен стать первым подобным объектом в Нижневартовске. Сроки застройки локации пока неизвестны. Сама территория находится рядом с перекрестком улиц Кузоваткина и Зимняя.

Ранее URA.RU рассказывало, что другой район Нижневартовска планируют застроить многоэтажками тоже в рамках КРТ. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, этот механизм застройки позволяет городам развиваться более сбалансировано.

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В Нижневартовске (ХМАО) на месте заброшенного завода планируют построить коттеджный поселок. Старые конструкции демонтируют, а территорию застроят в рамках комплексного развития территории, рассказали URA.RU в городском управлении архитектуры и градостроительства. «Это территория бывшего ЖБК-100 в северной части города, ее выкупил частный инвестор. Он пришел с предложением построить там коттеджный поселок. Зона эта позволяет [такую застройку]. Там прямоугольный участок с заброшенными заводскими конструкциями. Это все будет демонтироваться», — сообщил журналисту агентства начальник управления Станислав Чеботарев. Поселок должен стать первым подобным объектом в Нижневартовске. Сроки застройки локации пока неизвестны. Сама территория находится рядом с перекрестком улиц Кузоваткина и Зимняя. Ранее URA.RU рассказывало, что другой район Нижневартовска планируют застроить многоэтажками тоже в рамках КРТ. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, этот механизм застройки позволяет городам развиваться более сбалансировано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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