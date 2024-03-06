В Нижневартовске задумали снести старый завод ради коттеджного поселка

Поселок хотят построить на месте заброшенного завода Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) на месте заброшенного завода планируют построить коттеджный поселок. Старые конструкции демонтируют, а территорию застроят в рамках комплексного развития территории, рассказали URA.RU в городском управлении архитектуры и градостроительства.

«Это территория бывшего ЖБК-100 в северной части города, ее выкупил частный инвестор. Он пришел с предложением построить там коттеджный поселок. Зона эта позволяет [такую застройку]. Там прямоугольный участок с заброшенными заводскими конструкциями. Это все будет демонтироваться», — сообщил журналисту агентства начальник управления Станислав Чеботарев.

Поселок должен стать первым подобным объектом в Нижневартовске. Сроки застройки локации пока неизвестны. Сама территория находится рядом с перекрестком улиц Кузоваткина и Зимняя.

Ранее URA.RU рассказывало, что другой район Нижневартовска планируют застроить многоэтажками тоже в рамках КРТ. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска Сергея Чабана, этот механизм застройки позволяет городам развиваться более сбалансировано.