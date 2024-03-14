В Краснодаре сожгли чучело Байдена на Масленицу

В Краснодаре сожгли чучело президента США Джо Байдена в честь Масленицы. Отряд активистов движения «Отряды Путина» также назвали Байдена «главным вампиром мира».
«Вчера Владимир Владимирович по телевизору объявил конец балу вампиров. И мы из „Отряда Путина“ поддерживаем его. Сегодня мы сжиганием главного вампира мира. Ура!» — провозгласила участница движения Татьяна Ветлужская. Активисты с криками «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» подожгли чучело президента США, передают РИА Новости.
Ранее президент России интервью журналисту Дмитрию Киселеву, отметил, что у западных элит есть привычка «набивать брюхо человеческой плотью». Он спрогнозировал конец этой эпохи, заявив, что «бал вампиров заканчивается».
В начале марта активистки данного движения успели обратиться к блогеру Анастасии Ивлеевой. После скандала с организацией «голой вечеринки» они приглашали ее в Краснодар на перевоспитание, обещали научить ее уважать свою страну.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.