В Краснодаре сожгли чучело Байдена на Масленицу

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Заседание правительства Свердловской области. Екатеринбург, пламя, чучело, огонь
Активистки движения «Отряды Путина» назвали Байдена главным вампиром мира Фото:

В Краснодаре сожгли чучело президента США Джо Байдена в честь Масленицы. Отряд активистов движения «Отряды Путина» также назвали Байдена «главным вампиром мира».

«Вчера Владимир Владимирович по телевизору объявил конец балу вампиров. И мы из „Отряда Путина“ поддерживаем его. Сегодня мы сжиганием главного вампира мира. Ура!» — провозгласила участница движения Татьяна Ветлужская. Активисты с криками «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» подожгли чучело президента США, передают РИА Новости.

Ранее президент России интервью журналисту Дмитрию Киселеву, отметил, что у западных элит есть привычка «набивать брюхо человеческой плотью». Он спрогнозировал конец этой эпохи, заявив, что «бал вампиров заканчивается».

В начале марта активистки данного движения успели обратиться к блогеру Анастасии Ивлеевой. После скандала с организацией «голой вечеринки» они приглашали ее в Краснодар на перевоспитание, обещали научить ее уважать свою страну.

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В Краснодаре сожгли чучело президента США Джо Байдена в честь Масленицы. Отряд активистов движения «Отряды Путина» также назвали Байдена «главным вампиром мира». «Вчера Владимир Владимирович по телевизору объявил конец балу вампиров. И мы из „Отряда Путина“ поддерживаем его. Сегодня мы сжиганием главного вампира мира. Ура!» — провозгласила участница движения Татьяна Ветлужская. Активисты с криками «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» подожгли чучело президента США, передают РИА Новости. Ранее президент России интервью журналисту Дмитрию Киселеву, отметил, что у западных элит есть привычка «набивать брюхо человеческой плотью». Он спрогнозировал конец этой эпохи, заявив, что «бал вампиров заканчивается». В начале марта активистки данного движения успели обратиться к блогеру Анастасии Ивлеевой. После скандала с организацией «голой вечеринки» они приглашали ее в Краснодар на перевоспитание, обещали научить ее уважать свою страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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