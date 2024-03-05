Пенсионерки из незарегистрированного общественного движения «Отряды Путина» обратились в блогеру Анастасии Ивлеевой и пригласили ее в Краснодар к себе на перевоспитание. Представители движения пообещали девушке, что научат ее шить, вязать, а также уважать себя и свою страну. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале отряда. Ивлеева начала испытывать общественное давление после организации скандальной «голой вечеринки» в конце прошлого года.
«Мы „Отряды Путина“ верим тебе, Настя Ивлеева, что ты этого [скандала] не хотела. Ты немножечко заблудилась в этой жизни. Приезжай к нам в Краснодар, мы тебя научим жить, расскажем, как вести себя в этом, реальном мире. Покажем, как вязать, готовить, как себя уважать и как свою страну любить. Всего хорошего!» — обратилась к Ивлеевой одна из бабушек, входящая в «Отряд Путина». Видео
Другие члены движения также пообещали блогеру быть ближе к людям. Также представители «Отряда» подчеркнули, что Анастасия Ивлеева является неплохим человеком и в целом понимают, что подобная ситуация, как с ней, может произойти с каждым.
Ивлеева попала в скандал после организации «голой вечеринки» с откровенным дресс-кодом с минимумом одежды. После публикации в интернете фото с мероприятия, различные представители общественных организаций начали выступать против Ивлеевой. Также они начали подавать на нее иски в суд. Однако не все были за общественное давление. Ряд российских адвокатов призвали не порицать блогера, признавая, что ее поступок не соответствует так называемому наказанию.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.