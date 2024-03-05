Пенсионерки из «Отряда Путина» пригласили Ивлееву на «перевоспитание». Видео

05 марта 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

«Отрыд Путина» пригласил Настю Ивлееву на перевоспитание в Краснодар Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Пенсионерки из незарегистрированного общественного движения «Отряды Путина» обратились в блогеру Анастасии Ивлеевой и пригласили ее в Краснодар к себе на перевоспитание. Представители движения пообещали девушке, что научат ее шить, вязать, а также уважать себя и свою страну. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале отряда. Ивлеева начала испытывать общественное давление после организации скандальной «голой вечеринки» в конце прошлого года. «Мы „Отряды Путина“ верим тебе, Настя Ивлеева, что ты этого [скандала] не хотела. Ты немножечко заблудилась в этой жизни. Приезжай к нам в Краснодар, мы тебя научим жить, расскажем, как вести себя в этом, реальном мире. Покажем, как вязать, готовить, как себя уважать и как свою страну любить. Всего хорошего!» — обратилась к Ивлеевой одна из бабушек, входящая в «Отряд Путина». Видео опубликовано в telegram-канале движения. Другие члены движения также пообещали блогеру быть ближе к людям. Также представители «Отряда» подчеркнули, что Анастасия Ивлеева является неплохим человеком и в целом понимают, что подобная ситуация, как с ней, может произойти с каждым. Ивлеева попала в скандал после организации «голой вечеринки» с откровенным дресс-кодом с минимумом одежды. После публикации в интернете фото с мероприятия, различные представители общественных организаций начали выступать против Ивлеевой. Также они начали подавать на нее иски в суд. Однако не все были за общественное давление. Ряд российских адвокатов призвали не порицать блогера, признавая, что ее поступок не соответствует так называемому наказанию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пенсионерки из незарегистрированного общественного движения «Отряды Путина» обратились в блогеру Анастасии Ивлеевой и пригласили ее в Краснодар к себе на перевоспитание. Представители движения пообещали девушке, что научат ее шить, вязать, а также уважать себя и свою страну. Соответствующее видео опубликовано в telegram-канале отряда. Ивлеева начала испытывать общественное давление после организации скандальной «голой вечеринки» в конце прошлого года. «Мы „Отряды Путина“ верим тебе, Настя Ивлеева, что ты этого [скандала] не хотела. Ты немножечко заблудилась в этой жизни. Приезжай к нам в Краснодар, мы тебя научим жить, расскажем, как вести себя в этом, реальном мире. Покажем, как вязать, готовить, как себя уважать и как свою страну любить. Всего хорошего!» — обратилась к Ивлеевой одна из бабушек, входящая в «Отряд Путина». Видео опубликовано в telegram-канале движения. Другие члены движения также пообещали блогеру быть ближе к людям. Также представители «Отряда» подчеркнули, что Анастасия Ивлеева является неплохим человеком и в целом понимают, что подобная ситуация, как с ней, может произойти с каждым. Ивлеева попала в скандал после организации «голой вечеринки» с откровенным дресс-кодом с минимумом одежды. После публикации в интернете фото с мероприятия, различные представители общественных организаций начали выступать против Ивлеевой. Также они начали подавать на нее иски в суд. Однако не все были за общественное давление. Ряд российских адвокатов призвали не порицать блогера, признавая, что ее поступок не соответствует так называемому наказанию.